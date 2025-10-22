Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Lockheed Martin проведет первые испытания орбитального перехватчика системы «Золотой купол» к 2028 году
Космические перехватчики считаются ключевым элементом системы противоракетной обороны «Золотой купол» (Golden Dome), однако именно они представляют собой ее наиболее сложную технологическую задачу.
Американская оборонная компания Lockheed Martin планирует провести испытания в космосе по меньшей мере одного прототипа орбитального перехватчика не позднее 2028 года. Разработка этих систем ведется в рамках инициативы «Золотой купол», начатой администрацией Дональда Трампа, и нацелена на создание многоуровневой глобальной защиты от ракетных угроз.
Генеральный директор компании Джим Тайклет (Jim Taiclet) рассказал о планах по созданию космического перехватчика и других проектах, связанных системой «Золотой купол», во время отчета о квартальной прибыли.
«Мы подали предложения по созданию космических перехватчиков и другим перспективным технологиям. Мы действительно планируем провести реальное орбитальное испытание космического перехватчика к 2028 году», — сообщил Тайклет.
Хотя Пентагон почти не раскрывает деталей о развитии программы «Золотой купол», эксперты предполагают, что она объединит широкий спектр современных и перспективных возможностей — как в космосе, так и в пределах атмосферы Земли.
Тайклет отметил, что пока не существует окончательной дорожной карты технологий для обороны воздушного пространства США. На данный момент неизвестно, какие объекты, в каком радиусе и на каком этапе нужно будет защищать — и от каких именно угроз.
В далеких холодных просторах Солнечной системы, между орбитами Сатурна и Урана, разворачивается редкое космическое представление. Таинственный объект под названием Хирон меняет свой облик. Астрономы фиксируют уникальный процесс — активную эволюцию его колец. Ничего подобного в таком масштабе ученые не наблюдали ранее.
Коллектив ученых из МФТИ разработал и построил многоэлектродный генератор, позволяющий с беспрецедентной точностью создавать сложные наночастицы, смешивая в заданных пропорциях три и более различных металла. Это достижение открывает путь к «программированию» свойств наноматериалов для катализа, электроники и медицины, решая одну из ключевых проблем в области синтеза наночастиц.
Археологи Центра археологических исследований НовГУ обнаружили границу древнего кладбища на раскопках в Старой Руссе, на месте, где планируется строительство новых домов. Раскопы здесь получили названия Ильинский I и Ильинский II — по названию средневековой улицы Ильинской, проходившей неподалёку.
В густой оранжевой дымке Титана, где температура опускается до минус 180 градусов Цельсия, происходят невозможные по земным меркам химические реакции: молекула циановодорода (HCN), рожденная в атмосфере из азота, метана и этана, могла сформировать кристаллы, объединяющие вещества противоположной природы.
Первый официальный документ, описывающий принцип действий в случае возможного контакта с внеземной цивилизацией, был принят Международной академией астронавтики (IAA) в 1989 году. С тех пор декларацию неоднократно пересматривали, а ее обновленную версию, адаптированную под реалии XXI века, ученые разработали совместно с участниками проекта по поиску инопланетян SETI.
Число несущих их клеток не просто увеличивается, механизм отбора связан с эволюционным преимуществом половых клеток. Узнать об этом помог улучшенный метод секвенирования ДНК.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.
Анализ обломков «Эндьюранса» и дневников Шеклтона показал: исследователь заранее знал, что его судно не выдержит льдов
Экспедиционное судно «Эндьюранс» более века называли самым прочным деревянным судном, когда-либо построенным человеком. Но находка, сделанная на дне моря, и изучение старых писем раскрыли неприятную правду. Легендарный «Эндьюранс» Шеклтона вовсе не был непобедимым левиафаном. Напротив, он имел фатальные недостатки, а капитан знал об этом еще до того, как ушел в роковое плавание к берегам Антарктиды.
