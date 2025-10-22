  • Добавить в закладки
Николай Головин
Николай Головин
22 октября, 07:01
Lockheed Martin проведет первые испытания орбитального перехватчика системы «Золотой купол» к 2028 году

Космические перехватчики считаются ключевым элементом системы противоракетной обороны «Золотой купол» (Golden Dome), однако именно они представляют собой ее наиболее сложную технологическую задачу.

# Lockheed Martin
# космос
# оборона
# оружие
# ракеты
# США
Художественное изображение системы «Золотой купол» / © Lockheed Martin
Художественное изображение системы «Золотой купол» / © Lockheed Martin

Американская оборонная компания Lockheed Martin планирует провести испытания в космосе по меньшей мере одного прототипа орбитального перехватчика не позднее 2028 года. Разработка этих систем ведется в рамках инициативы «Золотой купол», начатой администрацией Дональда Трампа, и нацелена на создание многоуровневой глобальной защиты от ракетных угроз.

Генеральный директор компании Джим Тайклет (Jim Taiclet) рассказал о планах по созданию космического перехватчика и других проектах, связанных системой «Золотой купол», во время отчета о квартальной прибыли. 

«Мы подали предложения по созданию космических перехватчиков и другим перспективным технологиям. Мы действительно планируем провести реальное орбитальное испытание космического перехватчика к 2028 году», — сообщил Тайклет.

Хотя Пентагон почти не раскрывает деталей о развитии программы «Золотой купол», эксперты предполагают, что она объединит широкий спектр современных и перспективных возможностей — как в космосе, так и в пределах атмосферы Земли.

Тайклет отметил, что пока не существует окончательной дорожной карты технологий для обороны воздушного пространства США. На данный момент неизвестно, какие объекты, в каком радиусе и на каком этапе нужно будет защищать — и от каких именно угроз.

