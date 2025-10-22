Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
«Космический мусор» оказался метеозондом: стали известны подробности инцидента с самолетом United Airlines
Авиалайнер компании United Airlines следовал из Денвера в Лос-Анджелес, когда неожиданное столкновение с неизвестным объектов на высоте около 11 километров вынудило экипаж резко снизиться и изменить курс. Удар повредил стекло и причинил легкие травмы одному из пилотов, что привело к расследованию со стороны Федерального управления гражданской авиации США (FAA).
Согласно данным FlightRadar24, самолет Boeing 737 MAX с 134 пассажирами на борту шел на крейсерской высоте, когда произошло столкновение. Следуя стандартным процедурам безопасности, пилоты направили самолет на экстренную посадку в Солт-Лейк-Сити, где он благополучно приземлился.
Позднее United Airlines сообщила, что лайнер перенаправили для устранения повреждений многослойного лобового стекла, а пострадавшему пилоту оказали помощь — у него были незначительные порезы от осколков стекла. Пассажиров пересадили на другой самолет, который тем же вечером вылетел в Лос-Анджелес. Фотографии треснувшего стекла, опубликованные в аккаунте JonNYC, быстро разошлись в соцсетях.
На первый взгляд инцидент озадачил специалистов по авиации — на таких высотах самолеты обычно сталкиваются только с обломками спутников или крайне редкими природными объектами.
Однако ситуация получила неожиданное развитие, когда калифорнийская компания WindBorne Systems, специализирующаяся на создании умных метеозондов длительного полета, заявила, что именно один из ее аппаратов мог стать причиной столкновения.
Компания также сообщила, что ускоряет внедрение системы автоматического уклонения от самолетов, использующей данные о реальных полетах, даже если воздушные суда находятся на нестандартных эшелонах. Кроме того, инженеры работают над новыми конструктивными решениями, чтобы снизить силу возможного удара.
Сразу после происшествия в Сети выдвигались версии о попадании космического мусора или птиц, залетевших на небывалую высоту, пока внимательные наблюдатели не заметили совпадение траектории рейса United 1093 с данными одного из зондов WindBorne.
На это первым указал блогер и пилот Скотт Мэнли, после чего компания провела внутреннюю проверку и подтвердила возможность инцидента.
Метеозонды WindBorne, входящие в глобальную систему WindBorne Atlas, предназначены для сбора данных о температуре, ветре и давлении с целью повышения точности прогнозов погоды с помощью искусственного интеллекта. Каждый зонд весит около 1,2 килограмма, способен автономно летать в течение длительного времени и передавать данные в реальном времени.
На сайте компании подчеркивается, что их устройства соответствуют всем требованиям Федерального управления гражданской авиации США и представляют минимальный риск для авиации: «Вероятность столкновения нашего зонда с самолетом крайне мала. А даже если это произойдёт, их легкая конструкция не способна причинить серьезный ущерб».
