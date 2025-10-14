Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Новое китайское беспилотное аэротакси VT35 выполнило первый полет
Новый электрический самолет вертикального взлета и посадки (СВВП) VT35 компании EHang, который призван сделать межгородские авиаперевозки повседневностью, успешно выполнил полный переход от вертикального подъема к горизонтальному крейсерскому полету.
Аппарат VT35 рассчитан на маршруты средней и большой протяженности, включая перелеты через моря и горные районы. Он сочетает системы автономного полета, электрическую силовую установку и компактную аэродинамическую конструкцию, чтобы сделать межгородские перелеты безопаснее и эффективнее. VT35 развивает скорость крейсерского полета 215 километров в час и способен преодолевать до 200 километров на одном заряде. Максимальная взлетная масса составляет 950 килограммов, включая двух пассажиров и их багаж.
VT35 использует тандемное крыло с восьмью распределенными винтами для вертикального взлета и задним толкающим винтом для эффективного горизонтального полета. Управление осуществляется с помощью голосовых команд и сенсорного экрана.
Автономные системы обеспечивают полный профиль полета — от взлета до посадки, используя датчики для обнаружения препятствий и их обхода. Дублирующие системы повышают надежность и безопасность эксплуатации.
В марте 2025 года Китайская Администрация гражданской авиации приняла заявку EHang на типовую сертификацию VT35. В настоящее время аппарат проходит внутренние испытания и оценку летной годности.
