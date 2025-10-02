Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Топ-50 стран по резервам центральных банков

Согласно данным справочника Центрального разведывательного управления США, банки десяти самых богатых стран вместе держат 9,4 триллиона долларов резервов, что составляет более 60% мирового объема.

Топ-50 стран по резервам центральных банков / © Visualcapitalist

Резервы центральных банков считаются критически важными для глобальной экономической стабильности: они помогают странам выполнять обязательства по платежному балансу и защищают экономику от кризисов и геополитических потрясений.

Многие центральные банки увеличивают свои золотые резервы в качестве диверсификатора и страховки на случай кризиса или инфляции.

Согласно данным справочника ЦРУ, в первую десятку стран по резервам центральных банков входят: Китай — 3,4 триллиона долларов, Япония — 1,2 триллиона долларов, США — 0,9 триллиона долларов, Швейцария — 0,9 триллиона долларов, Индия — 0,6 триллиона долларов, Россия — 0,5 триллиона долларов, Саудовская Аравия — 0,4 триллиона долларов, Гонконг — 0,4 триллиона долларов, Южная Корея — 0,4 триллиона долларов и Сингапур — 0,3 триллиона долларов.