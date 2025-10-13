Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Карта: страны, где население растет быстрее всего

В некоторых странах Африки и Ближнего Востока население может удвоиться всего за 25 лет. Так, столица Демократической Республики Конго — Киншаса — при сохранении нынешних темпов роста к 2080 году окажется среди крупнейших мегаполисов планеты.

Карта: страны, где население растет быстрее всего / © Visualcapitalist

Эта инфографика показывает страны с наиболее быстрорастущим населением, по данным Организации Объединенных Наций. Как видно, Оман и Сирия могут удвоить численность населения всего за 20 лет.

В целом население арабских государств может увеличиться вдвое примерно за 36 лет, чему способствуют средние показатели рождаемости — 3,2 ребенка на женщину. В частности, Йемен и Афганистан достигнут этого рубежа соответственно через 24 и 26 лет.

В Африке самые стремительные темпы роста ожидаются у Центральноафриканской Республики и Сомали — их население может удвоиться уже через 21 год, что делает эти государства самыми быстрорастущими странами континента. Еще более показательный пример — Демократическая Республика Конго: при нынешнем населении в 112,8 миллиона человек (в 2025 году) страна может удвоить его к 2047 году.

Если заглянуть дальше, то к 2100 году ДР Конго поднимется с 15-го на пятое место среди самых населенных стран планеты. В то же время Нигерия займет четвертое место, уступив лишь Индии, Китаю и Пакистану.