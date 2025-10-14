Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
В США показали новую мобильную пусковую установку для ракет Tomahawk
Американская компания Oshkosh Defense представила новое семейство многоцелевых автономных транспортных средств, ознаменовав появление еще одной платформы для запуска крылатых ракет Tomahawk, боеприпасов семейства MLRS (MFOM) — таких как GMLRS и PrSM — а также ударных дронов Switchblade 600.
Все три варианта машины показали на выставке AUSA 2025, как готовые к серийному производству системы. Крупнейшая из них — X-MAV (Extreme Multi-Mission Autonomous Vehicle) — задумана как платформа, «поддерживающая будущее дальнобойных боеприпасов». На стенде X-MAV демонстрируется с четырьмя ракетами Tomahawk, что соответствует полезной нагрузке существующих американских пусковых установок Typhon.
Также Oshkosh представила M-MAV (Medium Multi-Mission Autonomous Vehicle) — автономную пусковую машину MLRS, построенную на базе грузового шасси FMTV A2. M-MAV способна применять весь спектр боеприпасов семейства MLRS: GMLRS, ER-GMLRS, PrSM, ATACMS, а также перспективные MFOM-боеприпасы, например Joint Reduced Range Rocket (JR3).
Наименьшая машина в семействе — L-MAV (Light Multi-Mission Autonomous Vehicle). Демонстрируемый образец несет дроны Switchblade 600 и системы C-UAS BlueHalo Titan. Эта модель выполнена по модульной схеме и может использоваться для противодействия БПЛА и в задачах радиоэлектронной борьбы.
