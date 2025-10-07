Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Зонд Juno, исследовавший Юпитер, возможно, завершил свою миссию

Орбитальная миссия зонда Juno, исследующего Юпитер, возможно, подошла к концу — но пока это официально не подтверждено.

Художественное изображение зонда Juno / © NASA / JPL-Caltech

Как сообщил портал Space.com, космический аппарат NASA, вращающийся вокруг самой крупной планеты Солнечной системы, возможно, уже отключен.

Juno запустили в 2011 году, аппарат вышел на орбиту Юпитера в 2016-м, начав миссию, рассчитанную первоначально всего на 20 месяцев. Почти десятилетие спустя аппарат подарил человечеству беспрецедентные данные о системе газового гиганта: он наблюдал сам Юпитер и его многочисленные спутники, значительно превысив запланированный срок службы.

NASA неоднократно продлевало миссию Juno — в последний раз в 2021 году, обеспечив работу зонда до 30 сентября 2025 года. Этот срок уже истек, и в условиях остановки работы правительства США неизвестно, удастся ли аппарату «пережить» этот период. Расширение программы Juno включало не только изучение внутреннего строения и магнитосферы Юпитера, но и исследования его колец и крупнейших спутников.

За последние годы аппарат совершил несколько близких пролетов Ганимеда, Европы и Ио, предоставив уникальные данные об их геологии, составе и окружающей среде. Он также исследовал тусклую кольцевую систему Юпитера, продолжая при этом картировать его мощные магнитные и гравитационные поля.

Полученные результаты стали фундаментом для подготовки будущих миссий, таких как Europa Clipper — следующего крупного проекта NASA для изучения системы Юпитера.

Однако из-за текущей приостановки работы правительства агентство не может сообщить, продолжает ли Juno функционировать или уже отключен.

Согласно правилам шатдауна, деятельность могут продолжать только миссии, относящиеся к категории «исключительных» — тех, что необходимы для защиты жизни, имущества или национальной безопасности. План непрерывности NASA также ограничивает использование резервных средств проектами, отнесенными к «президентским приоритетам», что резко сокращает число научных программ, способных работать во время остановки.

Миссия Juno не входит в число таких приоритетных направлений и, к тому же, была исключена из бюджета на 2026 финансовый год, что, по всей видимости, делает ее неприоритетной. Поэтому, пока работа правительства не возобновится, будущее космического зонда остается под вопросом.