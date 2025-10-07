Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Зонд Juno, исследовавший Юпитер, возможно, завершил свою миссию
Орбитальная миссия зонда Juno, исследующего Юпитер, возможно, подошла к концу — но пока это официально не подтверждено.
Как сообщил портал Space.com, космический аппарат NASA, вращающийся вокруг самой крупной планеты Солнечной системы, возможно, уже отключен.
Juno запустили в 2011 году, аппарат вышел на орбиту Юпитера в 2016-м, начав миссию, рассчитанную первоначально всего на 20 месяцев. Почти десятилетие спустя аппарат подарил человечеству беспрецедентные данные о системе газового гиганта: он наблюдал сам Юпитер и его многочисленные спутники, значительно превысив запланированный срок службы.
NASA неоднократно продлевало миссию Juno — в последний раз в 2021 году, обеспечив работу зонда до 30 сентября 2025 года. Этот срок уже истек, и в условиях остановки работы правительства США неизвестно, удастся ли аппарату «пережить» этот период. Расширение программы Juno включало не только изучение внутреннего строения и магнитосферы Юпитера, но и исследования его колец и крупнейших спутников.
За последние годы аппарат совершил несколько близких пролетов Ганимеда, Европы и Ио, предоставив уникальные данные об их геологии, составе и окружающей среде. Он также исследовал тусклую кольцевую систему Юпитера, продолжая при этом картировать его мощные магнитные и гравитационные поля.
Полученные результаты стали фундаментом для подготовки будущих миссий, таких как Europa Clipper — следующего крупного проекта NASA для изучения системы Юпитера.
Однако из-за текущей приостановки работы правительства агентство не может сообщить, продолжает ли Juno функционировать или уже отключен.
Согласно правилам шатдауна, деятельность могут продолжать только миссии, относящиеся к категории «исключительных» — тех, что необходимы для защиты жизни, имущества или национальной безопасности. План непрерывности NASA также ограничивает использование резервных средств проектами, отнесенными к «президентским приоритетам», что резко сокращает число научных программ, способных работать во время остановки.
Миссия Juno не входит в число таких приоритетных направлений и, к тому же, была исключена из бюджета на 2026 финансовый год, что, по всей видимости, делает ее неприоритетной. Поэтому, пока работа правительства не возобновится, будущее космического зонда остается под вопросом.
Многие принимают добавки с витамином D для поддержания здоровья костей и укрепления иммунитета. Однако исследование недавно показало, что употребление одной из форм — эргокальциферола (D2) — может быть неэффективным для устранения дефицита этого витамина.
В современном мире у каждого из нас в кармане находится мощный компьютер, подключенный к глобальной сети. Но вместе с невиданными возможностями он принес и новые угрозы, которые стали настолько изощренными, что атакуют уже не устройства, а наше сознание. Почему даже образованные и осторожные люди порой попадаются на крючок фишинговых атак? Ответ на этот вопрос лежит в области работы нашего собственного мозга. Об этом рассказала Елена Шпагина, кандидат психологических наук, доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА.
Свайные фундаменты — оптимальное решение для многих типов грунтов (слабых, болотистых), где классические типы оснований не справляются. Их широко используют в регионах с сезонным промерзанием почвы из-за опасного явления — морозного пучения. Такой эффект приводит к постепенному выдавливанию опор и может вызвать деформацию и разрушение конструкций. Существующие способы их защиты не всегда эффективны: утепление не спасает в морозы, дренаж не снимает давление льда, а замена грунта слишком дорога. Ученые Пермского Политеха разработали коническую сваю, которая снижает объем материала, необходимого для изготовления на 40%, и превосходит по надежности традиционные цилиндрические аналоги на 30%.
По общепринятой и незыблемой до сих пор версии, Уран и Нептун — ледяные гиганты: основную часть их массы составляют летучие вещества в особом состоянии «горячих льдов». Теперь у планетологов появилась альтернативная гипотеза: они подозревают, что никаких «горячих льдов» внутри них может не быть, а вместо этого есть крупные каменные ядра, окруженные легкой газовой оболочкой.
Инженеры Unitsky String Technologies Inc. разработали тяговые накопители энергии, которых хватает рельсовому беспилотнику для перевозки морских контейнеров.
Концептуальный дизайнер и художник Вадим Кашин создает научно-фантастические произведения, в которых детально проработанные машины и роботы неотделимы от ландшафта и архитектуры. Кашин работает в жанре, который он сам называет AbstractDiving.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
