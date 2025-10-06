Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Китайские ученые провели первые пилотируемые погружения под арктическим льдом с роботами
Китай провел пилотируемое глубоководное погружение под арктическим льдом в рамках своей 15-й и самой масштабной научной экспедиции в Арктический океан, завершившейся в прошлом месяце.
Миссия стала первой в мире скоординированной операцией между пилотируемым и беспилотным подводным аппаратом в полярном регионе. Во время погружений исследователи собрали сотни глубоководных образцов и данные о биоразнообразии, гидрологии океана, состоянии морского льда и химическом составе воды. Экспедиция охватила обширную территорию центральной части Арктического океана, предоставив ценную информацию о глубоководных экосистемах и изменениях климата с целью поддержки анализа данных и улучшения понимания меняющейся среды Арктики.
Последняя арктическая экспедиция Китая объединила передовой исследовательский флот, включавший ледокол Xue Long 2, ледокол Jidi, исследовательское судно Tansuo 3 и научно-исследовательское судно Shenhai 1, на котором находился пилотируемый аппарат Jiaolong, сообщило издание South China Morning Post.
В августе экспедиция провела серию совместных погружений с Jiaolong и дистанционно управляемым аппаратом, что стало новой вехой в полярных исследованиях. Во время этих миссий аппараты снимали друг друга под водой и одновременно собирали биологические и геологические образцы с арктического дна.
За более чем десять погружений Jiaolong собрал 183 биологических образца — включая креветок, морских пауков и актиний, а также осадочные, каменные и морские водные образцы для последующего анализа. По данным Национального центра глубоководных исследований в Циндао, собранные образцы отличались высоким качеством, значительно превосходящим материалы, получаемые традиционным траловым методом. Эти образцы позволят проводить более точную морфологическую идентификацию и дальнейшие научные исследования.
По общепринятой и незыблемой до сих пор версии, Уран и Нептун — ледяные гиганты: основную часть их массы составляют летучие вещества в особом состоянии «горячих льдов». Теперь у планетологов появилась альтернативная гипотеза: они подозревают, что никаких «горячих льдов» внутри них может не быть, а вместо этого есть крупные каменные ядра, окруженные легкой газовой оболочкой.
