Китайские ученые провели первые пилотируемые погружения под арктическим льдом с роботами

Китай провел пилотируемое глубоководное погружение под арктическим льдом в рамках своей 15-й и самой масштабной научной экспедиции в Арктический океан, завершившейся в прошлом месяце.

Китайские ученые провели первые пилотируемые погружения под арктическим льдом с роботами / © Синьхуа

Миссия стала первой в мире скоординированной операцией между пилотируемым и беспилотным подводным аппаратом в полярном регионе. Во время погружений исследователи собрали сотни глубоководных образцов и данные о биоразнообразии, гидрологии океана, состоянии морского льда и химическом составе воды. Экспедиция охватила обширную территорию центральной части Арктического океана, предоставив ценную информацию о глубоководных экосистемах и изменениях климата с целью поддержки анализа данных и улучшения понимания меняющейся среды Арктики.

Последняя арктическая экспедиция Китая объединила передовой исследовательский флот, включавший ледокол Xue Long 2, ледокол Jidi, исследовательское судно Tansuo 3 и научно-исследовательское судно Shenhai 1, на котором находился пилотируемый аппарат Jiaolong, сообщило издание South China Morning Post.

В августе экспедиция провела серию совместных погружений с Jiaolong и дистанционно управляемым аппаратом, что стало новой вехой в полярных исследованиях. Во время этих миссий аппараты снимали друг друга под водой и одновременно собирали биологические и геологические образцы с арктического дна.

За более чем десять погружений Jiaolong собрал 183 биологических образца — включая креветок, морских пауков и актиний, а также осадочные, каменные и морские водные образцы для последующего анализа. По данным Национального центра глубоководных исследований в Циндао, собранные образцы отличались высоким качеством, значительно превосходящим материалы, получаемые традиционным траловым методом. Эти образцы позволят проводить более точную морфологическую идентификацию и дальнейшие научные исследования.