США впервые со времен Холодной войны вернулись к идее мобильных пусковых установок для ядерных ракет
Демонстрация Китаем новых межконтинентальных баллистических ракет на параде в сентябре возобновила дискуссию в Вашингтоне о том, что США должны модернизировать устаревающие наземные ядерные силы, при этом некоторые эксперты призвали вновь обратить внимание на мобильные установки как способ сократить расходы.
Сегодня Пентагон столкнулся с резким ростом расходов на программу Sentinel — планируемую замену устаревшей ракеты Minuteman III. В прошлом месяце Счетная палата США сообщила о серьезных проблемах при переходе ВВС от Minuteman к Sentinel, а Министерство обороны признало значительные временные и финансовые риски.
Аналитический центр Heritage Foundation в заявлении от 1 октября подчеркнул, что выводы Счетной палаты США показывают риски полной зависимости от установки Sentinel в шахтных пусковых, и призвал американские власти изучить возможности мобильных систем.
В центре дискуссии находится решение ВВС о том, что Sentinel потребует строительства новых шахт вместо использования существующей инфраструктуры Minuteman. Эта смена концепта привела к росту затрат на 81% по сравнению с первоначальной оценкой программы в 78 миллиардов долларов, большая часть которых связана с возведением и модернизацией пусковых сооружений. Сторонники мобильных систем отметили, что они позволили бы обойти необходимость строительства дорогих новых шахт и сделать наземные ракеты США сложной целью для противника.
Мобильные МБР не новы для оборонного планирования. В 1980-х годах СССР развернул подвижный грунтовый ракетный комплекс «Тополь» и железнодорожный «Молодец», а США разрабатывали концепты мобильных систем, включая дорожный Midgetman и железнодорожное размещение ракеты Peacekeeper.
Ни одна из этих программ в США не достигла широкого применения: Midgetman отметили в начале 1990-х, а план по железнодорожной Peacekeeper так и не реализовали из-за бюджетных ограничений и сокращения вооружений.
Сторонники мобильности утверждают, что стратегическая ситуация изменилась.
«Разместив Sentinel на дорожных пусковых, буксируемых тяжелыми грузовиками в малонаселённых районах США, ракета нового поколения может быть развернута быстрее и дешевле, чем ждать строительства новых шахт», — пишут аналитики Heritage Foundation.
Дискуссия сейчас сводится к противоречию между соображениями стоимости и скорости развертывания с вопросами оперативной безопасности и долгосрочной стратегии.
Доставку астронавтов на Луну быстрее китайцев предложили возложить не на SpaceX с 500 запусками на земную орбиту в портфолио, а на другую компанию. Общее число ее орбитальных запусков за четверть века существования — один.
Миссия NASA DART завершилась не так, как планировали ученые, показав, насколько сложными могут быть последствия космического столкновения. Удар по астероиду Диморфу прошел успешно, но его орбита продолжала меняться еще месяц, хотя астрономы ожидали иного. Загадку пытались разгадать исследователи из Франции.
Много лет считалось, что облака Венеры в основном состоят из серной кислоты и воды в них присутствует ничтожно мало. Такая картина сложилась во многом на основе данных зонда «Пионер-Венера», который пролетел через атмосферу планеты в 1978 году. Теперь выясняется, что эти данные были неверно интерпретированы.
Обычно выбрасываемое кометой вещество придает ей заметное ускорение. Как выяснилось, с третьим известным науке межзвездным объектом 3I/ATLAS этого практически не происходит, хотя у него есть и кома, и хвост. Астрофизики сейчас пытаются найти этому объяснение.
Если гипотетическая внеземная цивилизация живет возле очень старой и потому очень горячей звезды, она могла бы спасти свою планету от перегрева с помощью защитной астроинженерной конструкции. Астрофизики рассказали, как ее можно будет обнаружить с помощью новой обсерватории.
Резкий крен, падение в воздушную яму и тревожный сигнал ремней безопасности — знакомые ощущения для любого, кто часто летает. Для миллионов пассажиров турбулентность остается главным источником дискомфорта и страха в полете. Но авторы нового исследования обещают перевести ее из разряда непредсказуемых явлений в область точной науки. Они заявили о создании, возможно, самой передовой математической модели турбулентности, которая поможет сделать полет гораздо спокойнее.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
