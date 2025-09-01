Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Сотни шахт для ядерных ракет Sentinel могут появиться в США на частных территория

Генерал-лейтенант ВВС США, заместитель начальника штаба по стратегическому сдерживанию и ядерной интеграции Эндрю Гебара (Andrew Gebara) заявил, что строительство сотен новых ракетных шахт для программы LGM-35A Sentinel может сэкономить время и деньги. Правда, все они не уместятся на федеральных землях, поэтому придется приобретать частные владения.

Художественное изображение межконтинентальной баллистической ракеты нового поколения Sentinel / © Northrop Grumman

По словам военного, такой подход позволит избежать задержек, связанных с переоборудованием существующих шахт, в то время как парк межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III останется в состоянии боевой готовности.

Программа Sentinel призвана заменить Minuteman III, которая с 1970-х годов стала наземной составляющей ядерной триады США.

Правда, строительство новых шахт — это довольно кропотливый процесс, не только из-за высокой стоимости создания шахт, но и из-за бюрократических согласований, которые могут растянуться до 2040-х годов.