Apple начал отправлять коды подтверждения через Telegram

Компания Apple, вероятно, начала тестировать возможность отправки в Telegram кодов для входа в аккаунт Apple ID. Судя по всему, функция работает пока не стабильно.

Telegram на устройствах Apple / © tinhte

Официального подтверждения новой функции пока нет. Однако iPhones.ru обнаружили, что коды верификации теперь могут приходить через бот @VerificationCodes.

Как работает новый механизм пока неизвестно. Журналисты смогли получить сообщение лишь во время повторного запроса при авторизации в аккаунт Apple.

Ранее Apple не использовала сторонние платформы для авторизации. Когда пользователь пытался войти в свою учетную запись, он получал код на своем доверенном устройстве или по SMS.

С помощью сервиса Telegram Gateway компании могут отправлять пользователям одноразовые коды через мессенджер. Оплата происходит через платформу Fragment. Стоимость отправки одного кода — 0,01 доллара.