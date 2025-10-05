  • Добавить в закладки
Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
5 октября, 10:17
Рейтинг: +484
Посты: 748

Животные в естественной среде: топ-снимки Siena International Photo Awards 2025

Жюри международного конкурса Siena International Photo Awards 2025 опубликовало лучшие снимки в категории «Животные в естественной среде обитания».

Охота на озере Юнданг в Китае / © Qingrong Yang  
Охота на озере Юнданг в Китае / © Qingrong Yang  
Манулы / © Amit Eshel
Манулы / © Amit Eshel
Американский ромбический уж (Nerodia rhombifer) поедает лягушку-бык (Lithobates catesbeianus) / © Nick Kanakis
Американский ромбический уж (Nerodia rhombifer) поедает лягушку-бык (Lithobates catesbeianus) / © Nick Kanakis
Шакалы с тушей африканской антилопы / © Willem Kruger 
Шакалы с тушей африканской антилопы / © Willem Kruger 
Черный носорог в Кении / © Ami Vitale
Черный носорог в Кении / © Ami Vitale
Макак-крабоед (Macaca fascicularis) плывет у островов Пхи-Пхи-Дон в Таиланде / © Suliman Alatiqi
Макак-крабоед (Macaca fascicularis) плывет у островов Пхи-Пхи-Дон в Таиланде / © Suliman Alatiqi
Бурый медведь охотится за рыбой / ©  Charlie Wemyss-dunn
Бурый медведь охотится за рыбой / ©  Charlie Wemyss-dunn
Пума в Коста-Рике / © Tobias Metzner
Пума в Коста-Рике / © Tobias Metzner
Самец серой неясыти принес добычу самке / © Protik Hossain
Самец серой неясыти принес добычу самке / © Protik Hossain
Снежный барс (Panthera uncia) в Гималаях / © Sandesh Kadur
Снежный барс (Panthera uncia) в Гималаях / © Sandesh Kadur
