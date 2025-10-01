Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Илон Маск увидел Марс частью Америки
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск вновь заговорил о Марсе. На этот раз он допустил, что именно там может завершиться его путь. При этом он отметил, что Красная планета станет частью США.
Под постом в социальной сети X с известным высказыванием Теодора Рузвельта: «Любой человек, который называет себя американцем, но при этом еще кем-то, — вовсе не американец. У нас есть место только для одного флага — американского. У нас есть место только для одного языка — английского. И у нас есть место лишь для одной единственной верности — верности американскому народу», Маск написал: «У меня есть и всегда будет только один паспорт — США. Я буду жить и умру здесь. Или на Марсе (тоже часть Америки)».
Ранее, глава SpaceX сообщил о планах отправить на Красную планету космический корабль Starship вместе с гуманоидным роботом Optimus в конце 2026 года. По его словам, успешная посадка станет ключевым шагом, который может приблизить высадку первых людей на Марс уже к 2029 году.
