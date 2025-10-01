  • Добавить в закладки
Дмитрий Скрипач

Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
1 октября, 12:40
Рейтинг: +1059
Посты: 2392

Илон Маск увидел Марс частью Америки

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск вновь заговорил о Марсе. На этот раз он допустил, что именно там может завершиться его путь. При этом он отметил, что Красная планета станет частью США.

Сообщество
# Илон Маск
# космос
# Марс
Художественное изображение флага США на Красной планете / © ILA_NewsX / Grok
Художественное изображение флага США на Красной планете / © ILA_NewsX / Grok

Под постом в социальной сети X с известным высказыванием Теодора Рузвельта: «Любой человек, который называет себя американцем, но при этом еще кем-то, — вовсе не американец. У нас есть место только для одного флага — американского. У нас есть место только для одного языка — английского. И у нас есть место лишь для одной единственной верности — верности американскому народу», Маск написал: «У меня есть и всегда будет только один паспорт — США. Я буду жить и умру здесь. Или на Марсе (тоже часть Америки)».

Ранее, глава SpaceX сообщил о планах отправить на Красную планету космический корабль Starship вместе с гуманоидным роботом Optimus в конце 2026 года. По его словам, успешная посадка станет ключевым шагом, который может приблизить высадку первых людей на Марс уже к 2029 году.

Комментарии

Написать комментарий
Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
29 сентября, 15:09
Адель Романова

Третий межзвездный объект при наличии комы и хвоста не повел себя как комета

Обычно выбрасываемое кометой вещество придает ей заметное ускорение. Как выяснилось, с третьим известным науке межзвездным объектом 3I/ATLAS этого практически не происходит, хотя у него есть и кома, и хвост. Астрофизики сейчас пытаются найти этому объяснение.

Астрономия
# кометы
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
30 сентября, 13:22
Адель Романова

У ближайших стареющих звезд заподозрили наличие искусственных защитных экранов

Если гипотетическая внеземная цивилизация живет возле очень старой и потому очень горячей звезды, она могла бы спасти свою планету от перегрева с помощью защитной астроинженерной конструкции. Астрофизики рассказали, как ее можно будет обнаружить с помощью новой обсерватории.

Астрономия
# внеземные цивилизации
# космос
# обитаемые планеты
# техносигнатуры
28 сентября, 16:44
Редакция Naked Science

Замкнутый цикл и четвертое поколение: на пороге почти вечного двигателя

ТЭС на ископаемом топливе — причина смерти многих сотен тысяч человек в год. Их замещение поэтому неизбежно, но вот чем? ВИЭ нестабильны в выработке, из-за чего мы видим страновые блэкауты в Испании и ужесточение правил их ввода в Китае с этого года. Атом, напротив, крайне стабилен. Только вот при текущем сценарии использования ядерного топлива разведанные запасы урана слишком малы, чтобы быть долгосрочной основой для недорогой энергии. Пока их хватает, а что будет завтра? Именно ответу на этот вопрос и посвящены два страхующих друг друга прорывных российских проекта по замыканию топливного цикла.

С точки зрения науки
# атомная энергетика
# атомные реакторы
# АЭС
# БН-1200
# БРЕСТ
# Россия
# технологии
# ядерная энергия
[miniorange_social_login]

Последние комментарии

Иван Колупаев
3 минуты назад
Дмитрий, так у нас тоже на мигрантов гонят и жалуются на нехватку. Но роботов пока не придумали строительных.

Паукоподобный строительный робот будет возводить по одному дому в день

Юрий Бурак
6 минут назад
Кринж полный. Это просто концепт-арты для какой-то буйной фантазии, без малейшего технического обоснования, лишь бы смотрелось красиво. Никакой

Внеземная архитектура: 9 проектов лунных колоний

Алексей Янюк
20 минут назад
Рассея в перде всех!!!

Фото машиниста с разницей в четверть века показали разительный прогресс китайских железных дорог

Timur Sultanov
52 минуты назад
А как же 3I/Atlas который куда то летит и подруливает ? )) А как же зона 51 в США ? Там явно скрывают нечто из космоса.

У ближайших стареющих звезд заподозрили наличие искусственных защитных экранов

Timur Sultanov
55 минут назад
Дмитрий, а как же рептилойды ? 😂

У ближайших стареющих звезд заподозрили наличие искусственных защитных экранов

Seryoga. Versus.
1 час назад
Sergiy, лечитесь дядя,но думаю уже поздно

В Канаде запечатлели схватку белого и черного медведей

Driving Life
2 часа назад
Ну, теперь понятно чё у нас хотят отнять ЕС ))) Почему всё время зубы точат

Рейтинг: цены на бензин в разных городах в 2025 году

Семен Слепцов
2 часа назад
Имхо, это химический процесс, в результате которого происходит люминесценция, без всяких молний и горения... :)

Физики узнали, что вызывает бесовские огоньки на болотах

Дмитрий Kuрueнко
2 часа назад
Сначала они отправляют мигрантов в концлагеря на островах, а потом думают что делать с нехваткой рабочей силы. Вот она цивилизация... ...с сараями))

Паукоподобный строительный робот будет возводить по одному дому в день

+ + + + + | + + + + +
2 часа назад
Тфу, до 45 тесла китайцам ещё попыжиться! "Во время эксперимента магнит зарядили до 35,1 тесла. Он стабильно проработал 30 минут, после чего его

В Китае создали магнитное поле, которое в 700 тысяч раз мощнее земного

Sam Dowson
2 часа назад
Научные центрифуги, создающие градиент молекул в пробирке по массе, под 100 000 об/мин, не считаются?

Китай запустил самую мощную в мире центрифугу

Ktoeto Hz
2 часа назад
Анастасия, рентген птице будут делать, чтобы подобрать лечение

Потрясающие птицы: объявлены победители фотоконкурса Bird Photographer of the Year 2025

Юлия Николаева
3 часа назад
Да у меня такой же вопрос, и ещё отражение цели, как будто в неё выстрелить хотят

Потрясающие птицы: объявлены победители фотоконкурса Bird Photographer of the Year 2025

Кино Киноев
3 часа назад
Карта очень шакальная

Карта: 20 самых высоких небоскребов мира

Анастасия Заборня
3 часа назад
Почему в категории Сохранение природы распластанная приклеенная скотчем птица, как будто на ней эксперименты ставят? Что это?

Потрясающие птицы: объявлены победители фотоконкурса Bird Photographer of the Year 2025

Тұрсын Жангарин
3 часа назад
Қазақтар отыз жыл назарбаев деген аферистің ертегісіне сеніп,тұрсисыз қалғанын білмей қалды.

Фото машиниста с разницей в четверть века показали разительный прогресс китайских железных дорог

Вячеслав
4 часа назад
Eugene, а как эти изменения происходили? Маск, которого мы в нулевых послали,через 10 лет сделал Falkon-9 да еще научился использовать повторно ступень.

В США раскритиковали новейшую российскую ракету «Союз-5»

Arthur Aganisan
5 часов назад
Я наверное очень тупой но каким боком измерили гору на астероиде?

Инфографика: самые высокие вершины Солнечной системы в сравнении с Эверестом

Кинг Пин
5 часов назад
Кожа белого медведя черная а мех это оптический эффект. На фото самка которая любому жопу порвёт не посмотрит белый ты или черный для неё мы все

В Канаде запечатлели схватку белого и черного медведей

Mayya Ragozina
5 часов назад
Леонид, вот и я об этом 😁😁😁😁 бедная Ольга.

В Канаде запечатлели схватку белого и черного медведей

