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Александр Речкин
Александр Речкин
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Рейтинг: +455
Посты: 1179

Маск сообщил, когда Starship с роботом Optimus отправится на Марс

Основатель и генеральный директор компании SpaceX Илон Маск заявил в социальной сети Х, что космический корабль Starship с человекоподобным роботом Tesla Optimus полетит на Марс в конце следующего года.

Сообщество
# Optimus
# StarShip
# Илон Маск
# космос
# Марс
# Роботы
Человекоподобный робот Optimus на Марсе, изображение сгенерированное нейросетью Grok / © Grok
Человекоподобный робот Optimus на Марсе, изображение сгенерированное нейросетью Grok / © Grok

По словам Маска, если полет с роботом пройдет успешно и Starship сядет на Красную планету, то в период с 2029 по 2031 год на Марс отправятся корабли с людьми.

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