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Социологи узнали, что влияет на вовлеченность в работу сотрудников вузов
Социологи Финансово-экономического института ТюмГУ и Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого рассмотрели концепт «вовлеченности работников» в организационное управление. Минимальный уровень информированности о мероприятиях отмечен среди административно-вспомогательного персонала вузов. Также по минимуму вовлечены в реализацию корпоративных проектов сотрудники, имеющие стаж работы меньше года.
В практике управления человеческими ресурсами отношение сотрудников к организации и трудовой деятельности измеряется через удовлетворенность, лояльность и вовлеченность. С начала XXI века тема вовлеченности сотрудников прочно закрепилась в повестке дня организационного менеджмента в качестве ключевого бизнес-показателя. В отечественной и зарубежной практике управление вовлеченностью сотрудников находится на начальном этапе становления, а социологические исследования сконцентрированы в основном на удовлетворенности работой и необходимых условиях для обеспечения вовлеченности персонала.
Вовлеченность определяет эффективность работы организации и системы управления человеческими ресурсами. Также вовлеченность работников — один из принципов менеджмента качества. Многие организации (в том числе в сфере высшего образования) самостоятельно или с привлечением сторонних специалистов проводят эмпирические исследования вовлеченности сотрудников для реализации сбалансированного комплекса управленческих решений.
Это становится наглядным индикатором отношения сотрудника к трудовой деятельности и к организации в целом, к происходящим изменениям и готовности участвовать в них. Вовлеченность персонала определяется интересом самого работника, его внутренними устремлениями. К числу значимых детерминант вовлеченности персонала относят: политику организации (миссия, ценности, стратегия, процедуры), организационный климат (отношения с руководителем, коллегами, работа в команде), принципы организации труда персонала (распределение обязанностей, условия труда, система мотивации и вознаграждения) и возможности для самореализации на уровне личности (возможности для обучения и развития, перспективы карьерного роста, признание заслуг).
Статья «Трудовая вовлеченность работников высшего учебного заведения: на примере включенности в корпоративные проекты» ученых Галины Ефимовой и Андрея Латышева вышла в журнале «Университетское управление: практика и анализ». Социологи попытались ответить на вопрос, на каком уровне находится трудовая вовлеченность работников высшего учебного заведения, и каким образом организация может управлять его ростом. Исследователи провели анализ трудовой вовлеченности работников высшего учебного заведения на примере регионального классического университета.
Вовлеченность сотрудников оценивалась через информированность о плане мероприятий по реализации программы повышения конкурентоспособности (Проект «5-100»), готовность участвовать в реализации программы «Приоритет 2030», а также наличие у работников резервов сил и времени.
Минимальный уровень информированности о мероприятиях отмечен среди административно-вспомогательного персонала. Также по минимуму вовлечены в реализацию корпоративных проектов сотрудники, имеющие стаж работы меньше года. Готовность принимать активное участие в реализации программы «Приоритет 2030» отмечена у высшего руководства университета и руководителей научно-образовательных подразделений.
Ожидаемо, что руководящий состав университета продемонстрировал более высокую вовлеченность в реализацию проекта, так как его представители принимали участие в разработке стратегических планов и «дорожных карт», в то время как научно-педагогический и административно-вспомогательный персонал не всегда обладает должным объемом информации и готовностью включиться в реализацию проекта.
Минимальная вовлеченность в реализацию корпоративных проектов отмечена среди молодых сотрудников (до 30 лет), а максимальная — среди старшей молодежи (30–35 лет). Вовлеченность респондентов в университетский проект рассматривалась через призму их общей удовлетворенности работой. Работники с высоким уровнем общей удовлетворенности чаще принимают активное участие в корпоративных проектах, более позитивно оценивают опыт участия университета в корпоративных проектах и достигнутые им результаты (на примере «Приоритета 2030» и Проекта «5-100»).
Анализ уровня вовлеченности через готовность больше времени посвящать работе показала, что представители руководства чаще других категорий сотрудников готовы больше времени посвящать трудовому процессу. При этом респонденты, готовые больше времени посвящать работе, отличаются более высокой удовлетворенностью, вовлеченностью в реализации программы «Приоритет 2030» и положительным отношением к Проекту «5-100».
В результате проведенного эмпирического исследования определены три типа трудовой вовлеченности работников: высокая (безоговорочная), средняя (лабильная) и низкая (избегающая) вовлеченность. Максимальный уровень вовлеченности преобладает во всех профессиональных должностных категориях работников университета, однако более характерен для представителей высшего руководства и линейных руководителей.
Лабильный тип вовлеченности характерен для каждого третьего представителя административно-вспомогательного персонала и четверти научно-педагогических работников. Ученые сделали вывод: в университетах есть смысл проводить определенную политику, например, повышать внимание к новым сотрудникам, работающим менее года, и более интенсивно включать их в информационную среду университета, оповещать о текущих корпоративных проектах и повышать мотивацию к трудовой деятельности, а также осведомленность, закреплять за молодыми сотрудниками наставников.
Также важно проводить углубленный мониторинг сотрудников с безоговорочным типом вовлеченности для своевременного выявления признаков профессионального выгорания, применения комплекса мер по его устранению и профилактике у наиболее вовлеченных работников. Изучение трудовой вовлеченности сотрудников вузов на примере включенности в корпоративные проекты имеет широкие перспективы развития и распространения на другие высшие учебные заведения (технического, медицинского и иного профиля).
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