При раскопках Трои обнаружили золотую брошь возрастом 4500 лет

При раскопках Трои археологи нашли редкую золотую брошь в форме кольца. Ее возраст оценивается в 4,5 тысячи лет.

Золотая брошь возрастом 4500 лет, обнаруженная при раскопках Трои / © Mehmet Nuri Ersoy, соцсеть X

Как отмечает Arkeonews, золотая брошь удивительно хорошо сохранилась. В мире существует еще два подобных изделия, и именно эта брошь находится в лучшем состоянии.

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой охарактеризовал находку как одно из важнейших открытий последних 100 лет.

Брошь нашли в стратиграфических слоях Трои II. Археологи долго спорили вокруг точной датировки культурного слоя — началась ли Троя II около 2300–2200 годов до нашей эры или раньше. Брошь окончательно установила дату этого культурного слоя примерно на 2500 лет до нашей эры.

Помимо броши археологи нашли редкий нефритовый камень и бронзовую булавку, датируемые ранним бронзовым веком. Нефрит — уникальная находка для Трои. Это камень практически не находили во время раскопок в регионе. В древности нефрит считался предметом роскоши, из него делали украшения и ритуальные предметы.

Нефрит, обнаруженный при раскопках Трои / © Mehmet Nuri Ersoy, соцсеть X

Недавние открытия открывают дополнительный пласт в понимании богатого наследия Трои. В Турции найденные артефакты выставляют в местах, где их обнаружили. Золотую брошь и другие находки отправят в Музей Трои в Чанаккале.