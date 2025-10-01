  • Добавить в закладки
Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
1 октября, 09:47
В Китае создали магнитное поле, которое в 700 тысяч раз мощнее земного

В Китае создали устойчивое магнитное поле силой 351 тысячу гаусс. Оно в 700 тысяч раз мощнее земного — около 0,5 гаусса. Результат превзошел предыдущий мировой рекорд в 323,5 тысяч гаусс.

Сверхпроводящий магнит, разработанный китайскими учеными / © Xinhua, Wu Huijun
Сверхпроводящий магнит, разработанный китайскими учеными / © Xinhua, Wu Huijun

Как сообщает Xinhua, над созданием поля работали ученые из Института физики плазмы Китайской академии наук (Chinese Academy of Sciences’ Institute of Plasma Physics) в Хэфэе совместно с исследователями из Международного центра прикладной сверхпроводимости в Хэфэе (Hefei International Applied Superconductivity Center), Института энергетики Национального научного центра в Хэфэе (Institute of Energy, Hefei Comprehensive National Science Center) и Университета Цинхуа (Tsinghua University).

Лю Фан (Liu Fang) из Института физики плазмы Китайской академии наук пояснил, что в конструкции магнита использовали высокотемпературную сверхпроводящую вставную катушку, коаксиально совмещенную с низкотемпературными сверхпроводящими магнитами. Разработка позволила улучшить механическую стабильность магнита и электромагнитные характеристики в экстремальных условиях.

Во время эксперимента магнит зарядили до 35,1 тесла. Он стабильно проработал 30 минут, после чего его безопасно размагнитили. Это подтвердило надежность технологии. 

Сверхпроводящие магниты — ключевые компоненты в установках для термоядерного синтеза. Они создавают «магнитную клетку», удерживающую высокотемпературную плазму. 

Разработка поспособствует коммерческому использованию сложных научных приборов, к примеру, спектрометров ядерного магнитного резонанса. Также технология применима для развития термоядерной энергетики, космических электромагнитных двигателей, магнитной левитации и эффективной передачи энергии.

Третий межзвездный объект при наличии комы и хвоста не повел себя как комета

Обычно выбрасываемое кометой вещество придает ей заметное ускорение. Как выяснилось, с третьим известным науке межзвездным объектом 3I/ATLAS этого практически не происходит, хотя у него есть и кома, и хвост. Астрофизики сейчас пытаются найти этому объяснение.

