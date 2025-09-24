Добавить в закладки

Где будут жить дольше всего, а где — меньше всего — прогнозируемая продолжительность жизни в разных странах

Специалисты портала Visualcapitalist создали новую инфографику, которая основана на данных ООН и ранжирует страны по самой высокой и самой низкой ожидаемой продолжительности жизни.

Где живут дольше всего и где меньше всего: продолжительность жизни в разных странах / © Visualcapitalist Согласно ООН, лидером по продолжительности жизни стало Монако — 86,5 лет, за ним следуют Сан-Марино (85,8) и Гонконг (85,6). Самая низкая продолжительность жизни зафиксирована в Нигерии — 54,6 года; близкие показатели у Чада (55,2) и Центральноафриканской Республики (57,7). Россия занимает 102-е место с ожидаемой продолжительностью жизни 73,3 года, уступая таким странам, как США (79,5) и Китай (78). Инфографика: смертность по странам — сколько людей умирает каждый час Согласно данным отчета ООН «Перспективы народонаселения», в 2023 году во всем мире умерло около 62 миллионов человек — в среднем около 7000 человек в час. naked-science.ru Закладка - 0 + 7 Twitter VK Telegram

