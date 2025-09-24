  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
24 сентября, 10:08
Рейтинг: +691
Посты: 1696

Где будут жить дольше всего, а где — меньше всего — прогнозируемая продолжительность жизни в разных странах

Специалисты портала Visualcapitalist создали новую инфографику, которая основана на данных ООН и ранжирует страны по самой высокой и самой низкой ожидаемой продолжительности жизни. 

Сообщество
# демография
# инфографика
# население
# статистика
Где живут дольше всего и где меньше всего: продолжительность жизни в разных странах / © Visualcapitalist
Где живут дольше всего и где меньше всего: продолжительность жизни в разных странах / © Visualcapitalist

Согласно ООН, лидером по продолжительности жизни стало Монако — 86,5 лет, за ним следуют Сан-Марино (85,8) и Гонконг (85,6).

Самая низкая продолжительность жизни зафиксирована в Нигерии — 54,6 года; близкие показатели у Чада (55,2) и Центральноафриканской Республики (57,7).

Россия занимает 102-е место с ожидаемой продолжительностью жизни 73,3 года, уступая таким странам, как США (79,5) и Китай (78).

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
24 Сен
Бесплатно
Иммунитет как инженерная проблема
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
24 Сен
600
Раскопки в Хотылево — что нового?
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
24 Сен
2700
Учение с увлечением: ХХI век
Прямая речь
Москва
Лекция
24 Сен
Бесплатно
Средневековье в латах
Библиотека имени Ю.А. Гагарина
Москва
Лекция
25 Сен
Бесплатно
Камни, что правят миром: тайная жизнь полезных ископаемых
Политехнический музей
Москва
Лекция
25 Сен
Бесплатно
Разработка противоопухолевых препаратов: основные этапы и тренды
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
25 Сен
700
Просветление темной энергии?
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
25 Сен
Бесплатно
Осторожно! Заяц в городе!
Московский зоопарк
Москва
Лекция
26 Сен
1000
Черные дыры для чайников
Medio Modo
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
23 сентября, 13:15
Александр Березин

Археологи нашли клад в военных катакомбах древнееврейских повстанцев

Обширная сеть подземных ходов, где евреи времен римского владычества прятали оружие для последующих восстаний, использовалась ими и после, причем для других целей. Получается, что римляне не смогли установить ее местоположение и уничтожить на протяжении столетий.

Археология
# археология
# Израиль
# история
# Римская империя
24 сентября, 08:15
Василий Парфенов

Ученые нашли подо льдами Антарктиды 85 ранее неизвестных «активных» озер

С помощью данных, которые получил европейский спутник CryoSat-2, ученые увеличили число известных подледных антарктических озер до 766. Их них у 231 наблюдаются цикличные изменения уровня воды — такие водоемы называют активными.

Геология
# антарктида
# Антарктика
# подледное озеро
22 сентября, 10:45
ТюмГУ

Стресс матерей подростков оказался выше, чем у отцов

Психологи ТюмГУ выявили, что женщины-родители подростков испытывают более высокий уровень родительского стресса, чем мужчины, из-за большей вовлеченности в родительство и чувства потери контроля над жизнью. Несмотря на использование большего числа стратегий совладания (копинга), таких как конфронтация или избегание, они реже прибегают к поиску социальной поддержки и менее довольны своей родительской ролью.

ТюмГУ
# дети
# матери
# отцы
# подростки
# стресс
20 сентября, 08:52
Александр Березин

Российский спутник «Бион-М» благополучно вернулся на Землю: среди пассажиров есть потери

Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.

Космонавтика
# биология
# биоспутник
# космос
# Россия
23 сентября, 13:15
Александр Березин

Археологи нашли клад в военных катакомбах древнееврейских повстанцев

Обширная сеть подземных ходов, где евреи времен римского владычества прятали оружие для последующих восстаний, использовалась ими и после, причем для других целей. Получается, что римляне не смогли установить ее местоположение и уничтожить на протяжении столетий.

Археология
# археология
# Израиль
# история
# Римская империя
21 сентября, 10:01
Evgenia Vavilova

ЦЕРН сообщил о первых результатах высокоэнергетических столкновения легких ядер

Столкновения кислород—кислород и неон—неон рассказали ученым больше о кварк-глюонной плазме и подтвердили несимметричную форму ядра неона.

Физика
# Alice
# CERN
# CMS
# LHCb-детектор
# БАК
# кварк-глюонная плазма
# кислород
# ЦЕРН
# ядерная физика
# ядро атома
20 сентября, 08:52
Александр Березин

Российский спутник «Бион-М» благополучно вернулся на Землю: среди пассажиров есть потери

Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.

Космонавтика
# биология
# биоспутник
# космос
# Россия
12 сентября, 14:03
ТюмГУ

Ученый предложил пересмотреть историю российского самодержавия

Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.

ТюмГУ
# власть
# история
# период
# Петр I
# Россия
# царь
9 сентября, 11:03
Адель Романова

Рекордную скорость межзвездного объекта 3I/ATLAS не удалось объяснить

Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.

Астрономия
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Новая технология поможет наладить отечественное производство сорбентов для очистки лекарств

    24 сентября, 09:05

  2. В NASA уже отобрали 10 астронавтов для полетов на Луну и Марс

    24 сентября, 08:41

  3. Ученые нашли подо льдами Антарктиды 85 ранее неизвестных «активных» озер

    24 сентября, 08:15

  4. Мозг подростков и взрослых одинаково остро отреагировал на травлю

    24 сентября, 08:04
Выбор редакции

Электромобилизация и Россия: зачем крупнейшей нефтяной державе опора на электромотор

22 сентября, 12:13

Последние комментарии

Сергей Гудман
11 минут назад
Прекрасная реклама чатагпд

ChatGPT помог женщине выиграть в лотерею

Юрий Кофанов
24 минуты назад
Qwerty, Всегда был,а не стал)))

Истинный масштаб Африки: наглядная визуализация размеров континента

Владимир Гриценко
2 часа назад
Насчёт Саратовского прав автор. И это прискорбно. Аэропорт "Гагарин" принимает всю Саратовскую область. Если в Вольске, Балаково, Маркс, и так далее

Какие страны лидируют по числу аэропортов: инфографика

Евгений Остапов
2 часа назад
Сергей, уже давно там

Истинный масштаб Африки: наглядная визуализация размеров континента

Евгений Остапов
2 часа назад
Alex, какой такой глобус, Земля плоская!

Истинный масштаб Африки: наглядная визуализация размеров континента

Евгений Остапов
2 часа назад
"Многие выросли, глядя на настенные карты с проекцией Меркатора" Совсем не многие. С советких времён, карты мира в основном печатались в проекции

Истинный масштаб Африки: наглядная визуализация размеров континента

Иван Сидорович Петров
3 часа назад
В Азиопу Африка влезает?

Истинный масштаб Африки: наглядная визуализация размеров континента

Максим Шуппа
3 часа назад
6 год журнашлюхи эту карту гоняют. И ноль про проблемы, горящие мусорки молчим, проект волга, молчим. ОСАГО молчим. Только новости нижнего

Истинный масштаб Африки: наглядная визуализация размеров континента

Евгений Иванович
3 часа назад
я помню нашего Вертера из гостьи из будущего,он покруче будет))

Инфографика: современное поколение гуманоидных роботов

oleg mavrine
4 часа назад
Сергей, так у нас в Изаиле, кловь милных болодатых бееменых детей фалластинских, в тетапакетах в суппомакетах плодают. Очень удобно скажу я вам.

В Иудейских горах нашли пещеру древних некромантов

AR
4 часа назад
Фаррух, ЧТД.

Истинный масштаб Африки: наглядная визуализация размеров континента

Сергей Механик
4 часа назад
Иван, "отстаньте" означает, что я кому-то приставал. На самом деле всё выглядит обратно. Мне приходится защищаться и отбиваться от укоров и

Астрономы назвали расстояние до ближайшей внеземной цивилизации

Кристофер Робин
6 часов назад
Невероятно! Это во первых радиоприем на частотах 30 - 300 ГГц, во вторых точность изготовления параболического зеркала д.б. не хуже 0,01 мм (а скорее 0,001

Китай приступил к строительству крупнейшего высокоточного субмиллиметрового телескопа

Николай Цыгикало
7 часов назад
Foxtrot, не факт. Я высказал свое мнение, как мне видится. Без уборки шасси можно сделать облет только на невысоких скоростях. А без скорости крен

Опубликованы самые детальные снимки сопел двигателей B-21 Raider

Sergey Gorovoy
7 часов назад
Миша, когда отсутствует мыслительный процесс в "далёком" мозжечке..., беда... а если боишься, - значит уважаешь, ватноголово-малохольный ты наш.

Какие страны лидируют по числу аэропортов: инфографика

РУ РУ
8 часов назад
Миша, Ахах)), для «далёкого» умом пояснения, потому как без них он не в состоянии осилить, что взяли ДВЕ страны третьего мира и это ПРАКТИЧЕСКИ одно и

Какие страны лидируют по числу аэропортов: инфографика

Sasha
9 часов назад
Андрей, потому что Украины нет ...

Истинный масштаб Африки: наглядная визуализация размеров континента

Yehor Babak
9 часов назад
"может заставить многих подсознательно считать Европу и Северную Америку чрезмерно значимыми, тогда как Африка выглядит менее весомой и

Истинный масштаб Африки: наглядная визуализация размеров континента

Евгений Скубаков
10 часов назад
Р., тебе явно в подростковом возрасте русские пацаны задний проход растандырили, поэтому ты здесь скулишь и жалуешься😂😂😂

Саудовская Аравия разместит крупнейший в мире заказ на сталь для создания кубического здания «Мукааб»

Евгений Скубаков
10 часов назад
Р., да нет, скорее всего там поселишься ты, со своим любимым ослом😂😂😂

Саудовская Аравия разместит крупнейший в мире заказ на сталь для создания кубического здания «Мукааб»

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно