Virgin Galactic запустит первую пилотируемую миссию Purdue в 2027 году
Университет Пердью (штат Индиана, США) объявил, что его исследователи, студенты и выпускники отправятся в суборбитальный полет на корабле Virgin Galactic в рамках миссии под названием Purdue 1 в 2027 году.
На борту космоплана Virgin Galactic будут находиться пять пассажиров и два пилота. В их числе — профессор аэрокосмической инженерии Стивен Колликотт, аспирантка университета Абигейл Мицци, выпускник Джейсон Уильямсон и еще двое выпускников, чьи имена объявят позднее.
Обычно космоплан Virgin Galactic вмещает шестерых, однако одно кресло будет снято, чтобы освободить место для научных установок. Эксперименты проведут Колликотт и Мицци. Колликотт будет исследовать, как жидкости растекаются по поверхности в условиях невесомости, а Мицци — как жидкости колеблются в микрогравитации.
Космоплан Virgin Galactic запускается на высоте около 15 километров после сброса с самолета-носителя. Включив ракетный двигатель, он выходит на суборбитальную траекторию, а затем планирует обратно и садится на взлетно-посадочную полосу.
На сегодня Virgin Galactic совершила семь коммерческих рейсов, последний — в июне 2024 года. После этого полеты приостановили, чтобы подготовить новый, более совершенный аппарат серии Delta. Его ввод в строй намечен на 2026 год, и именно на Delta состоится миссия Purdue 1.
Цена билета на прошлой модели VSS Unity составляла 600 тысяч долларов. Стоимость мест на Delta пока не объявлена, но ожидается, что она будет выше.
