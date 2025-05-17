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Virgin Galactic сообщила, когда начнут летать космопланы Delta

Космическая компания Ричарда Брэнсона сообщила, что производство ее новых суборбитальных космопланов идет по графику. Это позволит начать туристические полеты уже в середине 2026 года.

Схема космоплана Delta / © Virgin Galactic

Представители компании недавно рассказали о техническом прогрессе, достигнутом в сборке первых аппаратов класса Delta Class, предназначенных для частых полетов (не реже двух раз в неделю, или до 125 полетов в год), а также опубликовали видеоролик, демонстрирующий прогресс в работе над транспортным средством.

© Virgin Galactic

Космоплан Delta будет вмещать шесть пассажиров. Однако цены на суборбитальные полеты увеличатся и превысят 600 тысяч долларов (более 48 миллионов рублей по курсу) за место.