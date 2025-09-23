Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Хидео Кодзима и создатели Pokemon Go создадут Death Stranding в реальном мире

Японский геймдизайнер Хидео Кодзима рассказал о сотрудничестве с компанией Niantic Spatial, создателем Pokemon Go. Они займутся проектом в сфере дополненной реальности.

Скриншот из презентации нового проекта Хидео Кодзима / © Richard Ecclestone / Edge Magazine / Getty Image

Кодзима сообщил о предстоящем сотрудничестве во время трансляции Beyond the Strand. О новом проекте пока мало что известно.

Кодзима отметил, что это будет похоже на «Death Stranding в реальном мире». С помощью гаджетов пользователи смогут взаимодействовать с другими игроками и виртуальными объектами в своем городе.

Создатели представили трейлер проекта. Актер в специальных AR-очках передвигается по разным местам. Очки помогают ему сканировать обстановку и получать доступ к скрытым данным.

Трейлер новой игры в сфере дополненной реальности / © KOJIMA PRODUCTIONS, Niantic Spatial

На трансляции Кодзима также представил тизер-трейлер новой хоррор-игры OD Knock. Дату релиза игры он пока не объявил.

Кодзима — культовый гейм-дизайнер из Японии. Он создал серию игр Metal Gear и проект Death Stranding. В 2020 году ему вручили премию BAFTA за выдающийся вклад в историю видеоигр.