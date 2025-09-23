  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
23 сентября, 13:35
Рейтинг: +65
Посты: 147

Хидео Кодзима и создатели Pokemon Go создадут Death Stranding в реальном мире

Японский геймдизайнер Хидео Кодзима рассказал о сотрудничестве с компанией Niantic Spatial, создателем Pokemon Go. Они займутся проектом в сфере дополненной реальности. 

Сообщество
# AR
# дополненная реальность
# игры
# развлечения
# технологии
Скриншот из презентации нового проекта Хидео Кодзима / © Richard Ecclestone / Edge Magazine / Getty Image
Скриншот из презентации нового проекта Хидео Кодзима / © Richard Ecclestone / Edge Magazine / Getty Image

Кодзима сообщил о предстоящем сотрудничестве во время трансляции Beyond the Strand. О новом проекте пока мало что известно.

Кодзима отметил, что это будет похоже на «Death Stranding в реальном мире». С помощью гаджетов пользователи смогут взаимодействовать с другими игроками и виртуальными объектами в своем городе.

Создатели представили трейлер проекта. Актер в специальных AR-очках передвигается по разным местам. Очки помогают ему сканировать обстановку и получать доступ к скрытым данным. 

Трейлер новой игры в сфере дополненной реальности / © KOJIMA PRODUCTIONS, Niantic Spatial

На трансляции Кодзима также представил тизер-трейлер новой хоррор-игры OD Knock. Дату релиза игры он пока не объявил.

Кодзима — культовый гейм-дизайнер из Японии. Он создал серию игр Metal Gear и проект Death Stranding. В 2020 году ему вручили премию BAFTA за выдающийся вклад в историю видеоигр.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
23 Сен
Бесплатно
Космические источники рентгеновского излучения: двойные звездные системы
Milmax Science
Казань
Лекция
23 Сен
600
Персидско-греческое противостояние: пропаганда и реальность
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
23 Сен
Бесплатно
Современные технологии выращивания клубники
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
23 Сен
Бесплатно
Русский язык в 2025 году: новые законы, новые словари, новые нормы
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
24 Сен
Бесплатно
Иммунитет как инженерная проблема
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
24 Сен
600
Раскопки в Хотылево — что нового?
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
24 Сен
2700
Учение с увлечением: ХХI век
Прямая речь
Москва
Лекция
24 Сен
Бесплатно
Средневековье в латах
Библиотека имени Ю.А. Гагарина
Москва
Лекция
25 Сен
Бесплатно
Камни, что правят миром: тайная жизнь полезных ископаемых
Политехнический музей
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
22 сентября, 12:13
Редакция Naked Science

Электромобилизация и Россия: зачем крупнейшей нефтяной державе опора на электромотор

Активнее всего электромобилями занимается Китай — страна с самым загрязненным воздухом в городах. Уже сейчас большинство новых машин там движет электричество. Китайская спешка понятна: научные работы свидетельствуют о гибели сотен тысяч человек от выхлопных газов автомобилей, от них растет даже риск приобретенного слабоумия. Россия заселена менее плотно, отчего воздух в ней чище. Почему же и тут разрабатывают массовые электромобили типа «Атома», а «Росатом» выстраивает полный цикл электродвижения — от добычи лития и производства батарей до сети зарядок по всей стране?

С точки зрения науки
# АЭС
# зеленая экономика
# зеленая энергетика
# нефть
# Россия
# технологии
# экономика
# электромобили
# энергетика
Выбор редакции
22 сентября, 10:45
ТюмГУ

Стресс матерей подростков оказался выше, чем у отцов

Психологи ТюмГУ выявили, что женщины-родители подростков испытывают более высокий уровень родительского стресса, чем мужчины, из-за большей вовлеченности в родительство и чувства потери контроля над жизнью. Несмотря на использование большего числа стратегий совладания (копинга), таких как конфронтация или избегание, они реже прибегают к поиску социальной поддержки и менее довольны своей родительской ролью.

ТюмГУ
# дети
# матери
# отцы
# подростки
# стресс
23 сентября, 10:49
Александр Березин

Шестое массовое вымирание отменили: скорость исчезновения видов на Земле снижается, а не растет

Многие ученые в последние десятки лет утверждали, что наша планета проходит через шестое массовое вымирание, угрожающее гибелью и всему человечеству. Авторы нового исследования показали, что реальная картина совсем иная.

Биология
# биология
# массовые вымирания
# шестое вымирание
20 сентября, 08:52
Александр Березин

Российский спутник «Бион-М» благополучно вернулся на Землю: среди пассажиров есть потери

Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.

Космонавтика
# биология
# биоспутник
# космос
# Россия
21 сентября, 10:01
Evgenia Vavilova

ЦЕРН сообщил о первых результатах высокоэнергетических столкновения легких ядер

Столкновения кислород—кислород и неон—неон рассказали ученым больше о кварк-глюонной плазме и подтвердили несимметричную форму ядра неона.

Физика
# Alice
# CERN
# CMS
# LHCb-детектор
# БАК
# кварк-глюонная плазма
# кислород
# ЦЕРН
# ядерная физика
# ядро атома
19 сентября, 10:42
Evgenia Vavilova

Эволюция переиспользовала гены формирования клоаки для создания пальцев

Ученые обнаружили, что генетическая программа формирования пальцев у сухопутных животных могла возникнуть из маловероятного источника. Ключ к разгадке лежал в некодирующих областях генома.

Биология
# CRISPR-Cas9
# HOX-гены
# данио-рерио
# клоака
# пальцы
# эволюция
20 сентября, 08:52
Александр Березин

Российский спутник «Бион-М» благополучно вернулся на Землю: среди пассажиров есть потери

Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.

Космонавтика
# биология
# биоспутник
# космос
# Россия
12 сентября, 14:03
ТюмГУ

Ученый предложил пересмотреть историю российского самодержавия

Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.

ТюмГУ
# власть
# история
# период
# Петр I
# Россия
# царь
9 сентября, 11:03
Адель Романова

Рекордную скорость межзвездного объекта 3I/ATLAS не удалось объяснить

Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.

Астрономия
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Археологи нашли клад в военных катакомбах древнееврейских повстанцев

    23 сентября, 13:15

  2. Астрономы назвали расстояние до ближайшей внеземной цивилизации

    23 сентября, 13:04

  3. Эксперт рассказал, в какое время лучше наблюдать звездопад Секстантиды

    23 сентября, 11:30

  4. Ученые предложили простой способ увеличить урожай фруктов

    23 сентября, 11:21
Выбор редакции

Электромобилизация и Россия: зачем крупнейшей нефтяной державе опора на электромотор

22 сентября, 12:13

Последние комментарии

Ar Ar
26 секунд назад
Александр, "батареи с параметрами мегапак" это какими такими? Поделитесь об этих чудо-параметрах о которых не знает никто кроме вас. И вообще

Электромобилизация и Россия: зачем крупнейшей нефтяной державе опора на электромотор

Андрей
5 минут назад
Почему на этой карте нет Украины, ведь это же актуально и модно?

Истинный масштаб Африки: наглядная визуализация размеров континента

Muzaffar Ashirbaev
32 минуты назад
Masyanya, и где это страна с нормальной пво война в Украине показала что пво иногда бессильна против обычных дронов а про стелс дронов я вообще молчу

Lockheed Martin опубликовала первое изображение ударного малозаметного беспилотника Vectis

Dmitry Kolevatih
42 минуты назад
АФРИКАНСКИЕ ЖИЗНИ ВАЖНЫ!!! РАСИСТ УГНЕТАТЕЛЬ МЕРКАТОР! КАРТА УГНЕТАЕТ АФРИКАНЦЕВ!! #КАРТАРАСИСТ >Африка выглядит менее весомой и

Истинный масштаб Африки: наглядная визуализация размеров континента

Николай Цыгикало
1 час назад
Интересно, что он делает крен больше 45° на малой скорости без скольжения на крыло. Или это просто фото так обрезали.

Опубликованы самые детальные снимки сопел двигателей B-21 Raider

Сергей Механик
2 часа назад
Russian, ну вы бруталисты! Я же имел ввиду сравнение по площади. Просто не правильно сформулировал фразу. 😉

Истинный масштаб Африки: наглядная визуализация размеров континента

Сергей Механик
2 часа назад
Однако ничего не сказано каким способом применять эти наночастицы? Добавлять при поливе, опрыскивать или как ещё "добавлять"? 😳

Ученые предложили простой способ увеличить урожай фруктов

Russian Media
2 часа назад
Сергей, ежегодный форум "Россия - Африка" этому и есть подтверждение. Ты наверное это даже не заметил.

Истинный масштаб Африки: наглядная визуализация размеров континента

Миша Корнев
2 часа назад
Sergey, какое-то однобокое у вас сложение: Колумбия 661+ Венесуэла 509=1170. Тогда и к России нужно кого-нибудь приплюсовать, например Китай. Россия 905+

Какие страны лидируют по числу аэропортов: инфографика

Александр кравчук
2 часа назад
Фёдор, Путин опять виноват. )

Какие страны лидируют по числу аэропортов: инфографика

Dmitriy Yo
3 часа назад
Разлагаются за 23 дня. А обычные в 10 раз дольше. Но загрязняют на десятилетия. Яснопонятно, дальше даже читать не стал. Журналистика от бога.

Эстеровые масла могут стать экологичной альтернативой обычным моторным жидкостям

Александр Березин
3 часа назад
Ar, если вы их смотрели, то должны знать, что батарей с параметрами мегепаков за 100 долларов за квтч в сборе в продаже нет. ""Тесла мегапак" потому

Электромобилизация и Россия: зачем крупнейшей нефтяной державе опора на электромотор

Александр Березин
3 часа назад
Alexey, подъем цен на бензин поднимет цены в экономике, он не заставит людей меньше ездить на бензине. Чтобы такое стало возможным, нужно сперва

Электромобилизация и Россия: зачем крупнейшей нефтяной державе опора на электромотор

Сергей Механик
3 часа назад
К сожалению, гонка вооружений сейчас - самое актуальное в мире. 🥴

Новейший авианосец Китая «Фуцзянь» впервые принял J-35, J-15T и KJ-600 на палубу

Pavel Kravtsov
3 часа назад
Alex, глобус это слишком сложно.

Истинный масштаб Африки: наглядная визуализация размеров континента

Pavel Kravtsov
3 часа назад
Павел, вы еще скажите что карты Древней Греции плохие потому, что не отражали мир. Карта вещь функциональная, если она не выполняет свою функцию её

Истинный масштаб Африки: наглядная визуализация размеров континента

Сергей Механик
3 часа назад
Ну а когда уже можно будет сны на флешку записывать? 🥺

Neuralink запустит испытания технологии перевода мыслей в текст

Pavel Kravtsov
3 часа назад
Андрей, чтобы бороться за умы нужно не пропихивать всем общедоступную информацию с Википедии в колонке "площадь континента", а производить

Истинный масштаб Африки: наглядная визуализация размеров континента

Acha Zx085
3 часа назад
AetherSX2, originally designed as a PlayStation 2 emulator for Android devices, has gained significant attention for its performance and accuracy. While it is officially developed for mobile platforms, many PC users are curious about running AetherSX2 on Windows or

Hi-Fi-плеер Fiio M9: пора услышать истинное звучание знакомых треков

Максим Павловский
4 часа назад
Алекс, красавчик

Саудовская Аравия разместит крупнейший в мире заказ на сталь для создания кубического здания «Мукааб»

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно