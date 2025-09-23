Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Китай создал крупнейшего в мире робота с радиационной защитой для термоядерной электростанции

В Китае испытали масштабную роботизированную систему, которая может помочь в обслуживании будущих термоядерных реакторов, приблизив страну к долгосрочной цели — созданию «искусственного солнца».

Китай создал крупнейшего в мире робота с радиационной защитой для термоядерной электростанции / © China Science

Платформа для дистанционного управления предназначена для работы в экстремальных условиях: высокой температуры, сильных магнитных полей и интенсивного радиационного воздействия — средах, в которых человек не может выжить.

Система состоит из трех роботизированных манипуляторов, включая массивный робот-манипулятор, способный поднимать до 60 тонн — примерно столько же, сколько весят 10 африканских слонов — с миллиметровой точностью. Платформа создана для Комплексного исследовательского центра термоядерных технологий (Comprehensive Research Facility for Fusion Technology, CRAFT), ключевого проекта Института физики плазмы Китайской академии наук в Хэфэе.

На испытаниях основной манипулятор продемонстрировал вертикальную точность подъёма около трех–четырех миллиметров, в то время как два меньших манипулятора последовательно возвращались в точные позиции с погрешностью ±0,01 миллиметра. Эти показатели делают систему самой передовой в области дистанционного управления для термоядерных исследований.

Такая точность крайне важна. Компоненты реактора подвергаются постоянной нагрузке, поэтому регулярное техническое обслуживание неизбежно, и роботы — единственные инструменты, способные выполнить его безопасно.