Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
TikTok теперь можно свайпать языком
Новая функция iOS 26 набирает популярность среди пользователей. Теперь свайпать TikTok можно с помощью движения языка.
Возможность управлять смартфоном с помощью мимики появилась в обновленной версии операционной системы iPhone. Помимо языка, подавать сигнал системе можно с помощью движения брови, улыбки, подмигивания и вытянутых губ.
Подключить управление с помощью мимики можно в настройках «Универсальный доступ». Каждому жесту пользователь назначает конкретную команду.
Подобные функции предназначены в первую очередь для людей с нарушениями зрения или моторики. Ранее уже можно было управлять смартфоном, к примеру, с помощью движения головы.
Пользователи социальных сетей массово используют нововведение, чтобы листать ролики в TikTok. В сети появляется множество роликов с такими экспериментами.
Столкновения кислород—кислород и неон—неон рассказали ученым больше о кварк-глюонной плазме и подтвердили несимметричную форму ядра неона.
Психологи ТюмГУ выявили, что женщины-родители подростков испытывают более высокий уровень родительского стресса, чем мужчины, из-за большей вовлеченности в родительство и чувства потери контроля над жизнью. Несмотря на использование большего числа стратегий совладания (копинга), таких как конфронтация или избегание, они реже прибегают к поиску социальной поддержки и менее довольны своей родительской ролью.
Активнее всего электромобилями занимается Китай — страна с самым загрязненным воздухом в городах. Уже сейчас большинство новых машин там движет электричество. Китайская спешка понятна: научные работы свидетельствуют о гибели сотен тысяч человек от выхлопных газов автомобилей, от них растет даже риск приобретенного слабоумия. Россия заселена менее плотно, отчего воздух в ней чище. Почему же и тут разрабатывают массовые электромобили типа «Атома», а «Росатом» выстраивает полный цикл электродвижения — от добычи лития и производства батарей до сети зарядок по всей стране?
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Столкновения кислород—кислород и неон—неон рассказали ученым больше о кварк-глюонной плазме и подтвердили несимметричную форму ядра неона.
Ученые обнаружили, что генетическая программа формирования пальцев у сухопутных животных могла возникнуть из маловероятного источника. Ключ к разгадке лежал в некодирующих областях генома.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Цезарь. Галлы. Пирамиды. Тест по истории Древнего мира от Naked Science
Имитация человека: как нейросети смогут нас убедить
Японский зонд подтвердил теорию российского физика об образовании Луны
Как экономическая война между Россией и Западом изменит лицо зеленого транспорта
Гиперзвуковая революция: пуски «Циркона», наконец, сделали российский флот мировой величиной?
Лето против коронавируса: кто кого?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии