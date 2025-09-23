Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

TikTok теперь можно свайпать языком

Новая функция iOS 26 набирает популярность среди пользователей. Теперь свайпать TikTok можно с помощью движения языка.

Девушка использует iPhone / © prykhodov, depositphotos

Возможность управлять смартфоном с помощью мимики появилась в обновленной версии операционной системы iPhone. Помимо языка, подавать сигнал системе можно с помощью движения брови, улыбки, подмигивания и вытянутых губ.

Подключить управление с помощью мимики можно в настройках «Универсальный доступ». Каждому жесту пользователь назначает конкретную команду.

Подобные функции предназначены в первую очередь для людей с нарушениями зрения или моторики. Ранее уже можно было управлять смартфоном, к примеру, с помощью движения головы.

Пользователь свайпает Tiktok языком / © HiểuTiểuMiêus2, YouTube

Пользователи социальных сетей массово используют нововведение, чтобы листать ролики в TikTok. В сети появляется множество роликов с такими экспериментами.