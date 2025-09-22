Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Исследователи научились получать цветные и четкие рентгеновские снимки
Американские исследователи из Sandia National Laboratories изобрели технологию, позволяющую получать цветные рентгеновские снимки повышенной четкости.
Руководитель проекта Эдвард Хименес рассказал, что новая технология называется цветной гиперспектральной рентгеновской визуализацией с многометаллическими мишенями. По его словам, с помощью изобретения можно создавать цветные изображения, позволяющие лучше идентифицировать интересующие материалы и дефекты.
У современных рентгеновских снимков ограничены разрешение и ясность. Исследователи из Sandia решили обойти ограничение, уменьшив фокальное пятно рентгеновского излучения. Они использовали крошечные образцы металлов с рисунком: вольфрам, молибден, золото, самарий и серебро.
Исследователи спроектировали анод с металлическими точками, узор которых должен быть меньше луча. Это должно было эффективно уменьшить фокусную точку.
Исследователи выбрали разные металлы для каждой точки. По словам ученых, каждый металл излучает определенный цвет рентгеновского света. Использовав детектор, распознающий энергию, они подсчитывают отдельные фотоны, дающие информацию о плотности, а потом измеряют энергию каждого фотона. Это позволяет охарактеризовать элементы образца. В итоге ученые получают четкие, раскрашенные изображения, которые помогают лучше понять структуру объекта.
Исследователи считают, что в будущем изобретение подойдет для служб безопасности аэропортов, контроля качества товаров, безопасных методов тестирования и передовых производственных процессов. Также технология может улучшить медицинскую диагностику.
