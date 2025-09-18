Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Маск уверен, что новая модель Grok достигнет уровня человеческого интеллекта

В недавнем посте в социальной сети X президент некоммерческой организации ARC Prize Foundation Грег Камрадт (Greg Kamradt) отметил, что результаты, показанные моделью Grok 4 компании xAI, принадлежащей Илону Маску, оказались лучшими в их новом тесте под названием ARC‑AGI, предназначенном для оценки общего интеллекта ведущих моделей ИИ.

Илон Маск / © Getty Images

Тесты ARC‑AGI состоят из задач, похожих на головоломки, в которых ИИ должен распознавать визуальные паттерны в наборах квадратов разных цветов и генерировать правильную «ответную» сетку. Задачи разработаны так, чтобы заставить ИИ адаптироваться к новым условиям, с которыми он ранее не сталкивался.

По словам Камрадта, когда авторов спросили, почему они использовали именно Grok 4, они ответили: «Это была лучшая модель, которую я использовал в тестировании». Маск явно гордится этим достижением, подчеркнув, что такие результаты были получены всего лишь с помощью Grok 4. Это дает основания предполагать, что с появлением Grok 5 лидерство компании xAI в сфере искусственного интеллекта может стать особенно заметным.

Илон Маск в последнее время неоднократно делился подробностями о Grok 5. В комментариях на платформе X он заявил, что новая модель может достичь уровня искусственного общего интеллекта (AGI). То есть модели, которая, несмотря на недостаток базовых знаний, сможет выполнять задачи, применяя когнитивные способности, подобные человеческим, или даже превзойдет человеческие возможности.

Обучение Grok 5 начнется уже через несколько недель. Маск остается крайне оптимистичным относительно возможностей новой модели: по его словам, обновление выйдет до конца года и будет «поразительно мощным».