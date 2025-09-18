  • Добавить в закладки
Алена Кирсанова
Алена Кирсанова
18 сентября, 07:47
Маск уверен, что новая модель Grok достигнет уровня человеческого интеллекта

В недавнем посте в социальной сети X президент некоммерческой организации ARC Prize Foundation Грег Камрадт (Greg Kamradt) отметил, что результаты, показанные моделью Grok 4 компании xAI, принадлежащей Илону Маску, оказались лучшими в их новом тесте под названием ARC‑AGI, предназначенном для оценки общего интеллекта ведущих моделей ИИ.

Тесты ARC‑AGI состоят из задач, похожих на головоломки, в которых ИИ должен распознавать визуальные паттерны в наборах квадратов разных цветов и генерировать правильную «ответную» сетку. Задачи разработаны так, чтобы заставить ИИ адаптироваться к новым условиям, с которыми он ранее не сталкивался.

По словам Камрадта, когда авторов спросили, почему они использовали именно Grok 4, они ответили: «Это была лучшая модель, которую я использовал в тестировании». Маск явно гордится этим достижением, подчеркнув, что такие результаты были получены всего лишь с помощью Grok 4. Это дает основания предполагать, что с появлением Grok 5 лидерство компании xAI в сфере искусственного интеллекта может стать особенно заметным.

Илон Маск в последнее время неоднократно делился подробностями о Grok 5. В комментариях на платформе X он заявил, что новая модель может достичь уровня искусственного общего интеллекта (AGI). То есть модели, которая, несмотря на недостаток базовых знаний, сможет выполнять задачи, применяя когнитивные способности, подобные человеческим, или даже превзойдет человеческие возможности.

Обучение Grok 5 начнется уже через несколько недель. Маск остается крайне оптимистичным относительно возможностей новой модели: по его словам, обновление выйдет до конца года и будет «поразительно мощным».

16 сентября, 13:21
Адель Романова

Возле Квавара обнаружили неустановленный объект

Во время недавних наблюдений карликовой планеты Квавар что-то неожиданно почти полностью закрыло ее собой. Астрономы уверены, что это не ее спутник Вейвот и не одно из двух известных колец этого маленького мира на краю Солнечной системы.

Астрономия
# карликовые планеты
# космос
# луны
# Пояс Койпера
# транснептуновые объекты
17 сентября, 16:26
Любовь С.

Магнитные поля вокруг черной дыры М87 неожиданно изменили направление

Новые изображения сверхмассивной черной дыры в центре галактики М87 показали, что за последние четыре года магнитные поля в ее окрестностях изменили направление. Совершить столь неожиданное и важное для понимания устройства космических «монстров» открытие удалось с помощью сети радиотелескопов «Телескоп горизонта событий» (Event Horizon Telescope, EHT).

Астрономия
# аккреционный диск
# джет
# М87
# магнитные поля
# сверхмассивная черная
# Телескоп горизонта событий
16 сентября, 12:10
ПНИПУ

Ученые разработали новые противогрибковые средства, в 16 раз эффективнее обычных

По данным ВОЗ, устойчивость возбудителей к лекарствам — одна из десяти глобальных угроз, вызывающая около пяти миллионов смертей в год. Инфекции передаются через контакт и зараженную среду, а эффективность антимикробных препаратов снижается из-за роста устойчивости. Особенно опасны грибковые инфекции, которые образуются на теле и могут поражать внутренние органы, угрожая жизни, особенно людям с низким иммунитетом. Ученые Пермского Политеха разработали противогрибковые соединения, в 16 раз более эффективные в сравнении с одним из популярных лекарственных средств.

ПНИПУ
# ВОЗ
# грибки
# грибковые инфекции
# лекарство
# паразиты
12 сентября, 14:03
ТюмГУ

Ученый предложил пересмотреть историю российского самодержавия

Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.

ТюмГУ
# власть
# история
# период
# Петр I
# Россия
# царь
15 сентября, 10:36
Игорь Байдов

Юпитер «похудел»: ученые пересмотрели данные о размере газового гиганта

Самая большая планета в Солнечной системе, всегда поражавшая воображение своими колоссальными размерами, немного сдала позиции. Новые высокоточные измерения орбитального зонда NASA показали, что Юпитер не такой большой и круглый, как считали астрономы последние 40 лет.

Астрономия
# «Юнона»
# Солнечная система
# Юпитер
9 сентября, 11:03
Адель Романова

Рекордную скорость межзвездного объекта 3I/ATLAS не удалось объяснить

Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.

Астрономия
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
11 сентября, 12:04
ПНИПУ

Ученые рассказали, почему маркетплейсы теряют популярность

Все больше покупателей начинают отказываться от привычки делать покупки на маркетплейсах, а число новых продавцов на площадках практически не увеличилось. Аналитика показывает, что за первый квартал 2025 года — прирост селлеров составил всего 0,45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время, маркетплейсы активно расширяют сеть пунктов выдачи, особенно в регионах, где физическое присутствие всех брендов невозможно. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему люди стали реже совершать покупки на маркетплейсах.

ПНИПУ
# маркетплейсы
# покупатели
# продавцы
# рынок
