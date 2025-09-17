Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Сотрудники ФБР случайно отравили приют для животных, сжигая там наркотики

В американском штате Монтана работники ФБР случайно отравили приют для животных, сжигая изъятый метамфетамин. Сотрудники приюта оказались в больнице.

Девушка выводит собаку из приюта Yellowstone Valley в Биллингсе / © Мэттью Браун / AP

Как сообщает CBS News, дым заполнил здание, когда ФБР сжигало наркотики в печи для кремации, расположенной в приюте для животных Yellowstone Valley в Биллингсе.

Заместитель главы города Кевин Ифланд заявил, что дым затянуло в здание из-за негативного давления. По его словам, в таких ситуациях необходимо использовать вентилятор, который меняет направление давления и выпускает дым наружу. В момент сжигания наркотиков он не был доступен.

Печь для кремации обычно используют для сжигания трупов животных. Однако каждые несколько месяцев местные правоохранители или агенты ФБР используют печь для сжигания изъятых наркотиков.

Директор приюта Тринити Халверсон рассказала, что работники приюта не знали о сжигании наркотиков. Изначально он думали, что отравились из-за трупов животных. Халверсон тогда почувствовала сильную головную боль, а также боль в горле, а у других было головокружение, потливость и кашель.

Четырнадцать сотрудников приюта эвакуировали и направили в больницу. 75 собак и кошек переселили или отправили в семьи по программе временного содержания.

Приют закрыли до окончания проверки на загрязнение. Сотрудники приюта прошли тесты на возможное воздействие наркотиков. По словам Иффланда, он пока не знает результатов.