  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
17 сентября, 08:35
Рейтинг: +56
Посты: 121

Сотрудники ФБР случайно отравили приют для животных, сжигая там наркотики 

В американском штате Монтана работники ФБР случайно отравили приют для животных, сжигая изъятый метамфетамин. Сотрудники приюта оказались в больнице.

Сообщество
# животные
# США
Девушка выводит собаку из приюта Yellowstone Valley в Биллингсе / © Мэттью Браун / AP
Девушка выводит собаку из приюта Yellowstone Valley в Биллингсе / © Мэттью Браун / AP

Как сообщает CBS News, дым заполнил здание, когда ФБР сжигало наркотики в печи для кремации, расположенной в приюте для животных Yellowstone Valley в Биллингсе. 

Заместитель главы города Кевин Ифланд заявил, что дым затянуло в здание из-за негативного давления. По его словам, в таких ситуациях необходимо использовать вентилятор, который меняет направление давления и выпускает дым наружу. В момент сжигания наркотиков он не был доступен.

Печь для кремации обычно используют для сжигания трупов животных. Однако каждые несколько месяцев местные правоохранители или агенты ФБР используют печь для сжигания изъятых наркотиков. 

Директор приюта Тринити Халверсон рассказала, что работники приюта не знали о сжигании наркотиков. Изначально он думали, что отравились из-за трупов животных. Халверсон тогда почувствовала сильную головную боль, а также боль в горле, а у других было головокружение, потливость и кашель.

Четырнадцать сотрудников приюта эвакуировали и направили в больницу. 75 собак и кошек переселили или отправили в семьи по программе временного содержания.

Приют закрыли до окончания проверки на загрязнение. Сотрудники приюта прошли тесты на возможное воздействие наркотиков. По словам Иффланда, он пока не знает результатов.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
17 Сен
Бесплатно
Независимость Центральной Америки
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
17 Сен
Бесплатно
Московское метро. Начало
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
17 Сен
2500
Эксперименты вселенского масштаба
Прямая речь
Москва
Экскурсия
18 Сен
Бесплатно
Вторые. История космических дублеров
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
18 Сен
Бесплатно
Нейрогенетика: как современная генетическая диагностика перевернула неврологический мир
Нейрокампус
Москва
Лекция
18 Сен
Бесплатно
Анатомия робототехники
Курилка Гутенберга
Москва
Экскурсия
18 Сен
Бесплатно
Котики в космосе
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
19 Сен
Бесплатно
Толковый словарь Ожегова: от бумажного тома к цифровой эпохе
Ельцин Центр
Екатеринбург
Экскурсия
20 Сен
Бесплатно
Мосты Обводного канала: эстетика и конструкция переправ «серого пояса» Петербурга
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
15 сентября, 10:36
Игорь Байдов

Юпитер «похудел»: ученые пересмотрели данные о размере газового гиганта

Самая большая планета в Солнечной системе, всегда поражавшая воображение своими колоссальными размерами, немного сдала позиции. Новые высокоточные измерения орбитального зонда NASA показали, что Юпитер не такой большой и круглый, как считали астрономы последние 40 лет.

Астрономия
# «Юнона»
# Солнечная система
# Юпитер
16 сентября, 13:21
Адель Романова

Возле Квавара обнаружили неустановленный объект

Во время недавних наблюдений карликовой планеты Квавар что-то неожиданно почти полностью закрыло ее собой. Астрономы уверены, что это не ее спутник Вейвот и не одно из двух известных колец этого маленького мира на краю Солнечной системы.

Астрономия
# карликовые планеты
# космос
# луны
# Пояс Койпера
# транснептуновые объекты
16 сентября, 13:58
Василий Парфенов

Исчезновение динозавров определило различия в геологии палеогенового и мелового периодов

Граница между меловым и палеогеновым периодами в геологической летописи выделяется не только повышенным содержанием иридия по сравнению с окружающими пластами. Породы над ней разительно отличаются от пород под ней: в них больше органики, а структура слоев характерна для совершенно иного гидрологического режима. Это обычно объясняют глобальными изменениями климата после падения Чиксулубского метеорита. В новой научной работе американские геологи с палеонтологами предложили еще один фактор, который был очевиден, но редко учитывался, — отсутствие крупных травоядных животных.

Биология
# геология
# динозавры
# Мел-палеогеновое вымирание
# экосистема
12 сентября, 14:03
ТюмГУ

Ученый предложил пересмотреть историю российского самодержавия

Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.

ТюмГУ
# власть
# история
# период
# Петр I
# Россия
# царь
16 сентября, 13:21
Адель Романова

Возле Квавара обнаружили неустановленный объект

Во время недавних наблюдений карликовой планеты Квавар что-то неожиданно почти полностью закрыло ее собой. Астрономы уверены, что это не ее спутник Вейвот и не одно из двух известных колец этого маленького мира на краю Солнечной системы.

Астрономия
# карликовые планеты
# космос
# луны
# Пояс Койпера
# транснептуновые объекты
15 сентября, 10:36
Игорь Байдов

Юпитер «похудел»: ученые пересмотрели данные о размере газового гиганта

Самая большая планета в Солнечной системе, всегда поражавшая воображение своими колоссальными размерами, немного сдала позиции. Новые высокоточные измерения орбитального зонда NASA показали, что Юпитер не такой большой и круглый, как считали астрономы последние 40 лет.

Астрономия
# «Юнона»
# Солнечная система
# Юпитер
12 сентября, 14:03
ТюмГУ

Ученый предложил пересмотреть историю российского самодержавия

Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.

ТюмГУ
# власть
# история
# период
# Петр I
# Россия
# царь
9 сентября, 11:03
Адель Романова

Рекордную скорость межзвездного объекта 3I/ATLAS не удалось объяснить

Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.

Астрономия
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
11 сентября, 12:04
ПНИПУ

Ученые рассказали, почему маркетплейсы теряют популярность

Все больше покупателей начинают отказываться от привычки делать покупки на маркетплейсах, а число новых продавцов на площадках практически не увеличилось. Аналитика показывает, что за первый квартал 2025 года — прирост селлеров составил всего 0,45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время, маркетплейсы активно расширяют сеть пунктов выдачи, особенно в регионах, где физическое присутствие всех брендов невозможно. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему люди стали реже совершать покупки на маркетплейсах.

ПНИПУ
# маркетплейсы
# покупатели
# продавцы
# рынок
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Исчезновение динозавров определило различия в геологии палеогенового и мелового периодов

    16 сентября, 13:58

  2. Возле Квавара обнаружили неустановленный объект

    16 сентября, 13:21

  3. Названия рек и озер в Новгородско-Псковских землях связали с дославянской эпохой

    16 сентября, 12:39

  4. Виртуальный велосипед помог реальным пациентам в реабилитации после инсульта

    16 сентября, 12:27
Выбор редакции

Китай может обогнать США с высадкой на Луну, и так будет лучше для всего человечества

12 сентября, 09:02

Последние комментарии

Александр Лобанов
2 минуты назад
А почему не написать по русски:"куб" Какое то преклонение перед иностранным

Саудовская Аравия разместит крупнейший в мире заказ на сталь для создания кубического здания «Мукааб»

Михаил Невский
19 минут назад
Фаризон, обычная возобновляемая - ветер, солнце. Вообще атомная просто дорогая. Есть ещё термоядерная с ней всё сложно, но в последнее время

Становление: как советская атомная отрасль смогла то, что у других не вышло

Артём Щетинин
19 минут назад
Viacheslav, ещё один астроном🐏Открой карту солнечной системы

Маршруты Starship: время полета до всех планет Солнечной системы

Артём Щетинин
23 минуты назад
А с какого перепуга Венера дальше Меркурия? Это что за астрономы безмозглые.

Маршруты Starship: время полета до всех планет Солнечной системы

Сергей Механик
30 минут назад
Ну, мне лично понравился мультсериал "Школа микробов". 🧐

Микробиолог собрал фильмы, в которых бактерии не злодеи

Сергей Механик
37 минут назад
Юлия, ну лично я бы не согласился на таком лететь. 🥴

В Китае заметили новый большой беспилотник, построенный по аэродинамической схеме «летающее крыло»

Сергей Механик
42 минуты назад
Ну, это не совсем прямой, если с технической остановкой. ☝️🤨

Китайская авиакомпания запустит самый длинный прямой рейс в мире

Юлия Николаева
43 минуты назад
Сергей, конечно, есть и такие проекты.

В Китае заметили новый большой беспилотник, построенный по аэродинамической схеме «летающее крыло»

Сергей Механик
45 минут назад
Интересно, а пассажирские беспилотники планируются в будущем? 😳

В Китае заметили новый большой беспилотник, построенный по аэродинамической схеме «летающее крыло»

Salohuddin Akram
1 час назад
J, 👊😂

Саудовская Аравия разместит крупнейший в мире заказ на сталь для создания кубического здания «Мукааб»

Dmitry P
2 часа назад
Nikita, ага, это же на айфон снимали... Какое фото ещё? Явление выглядит как изменение яркости на графике, а не фоткой. Вы далеки от темы, и от науки в

Возле Квавара обнаружили неустановленный объект

Алекс Ф
3 часа назад
Фаризон, Хотеть не вредно.

Становление: как советская атомная отрасль смогла то, что у других не вышло

Николай Гобов
5 часов назад
Стёпа, не знаю, как там в Америке и Канаде, но в скрепоносной основной источник тепловой энергии - печное отопление! А основными потребителем

Рейтинг крупнейших экономик мира по потреблению электроэнергии на душу населения

Фаризон С
5 часов назад
Сергей, польский царевич законный претендент, ты в своем уме, это был вообще никто, ты случайно не из поляков, пся крев

Ученый предложил пересмотреть историю российского самодержавия

Фаризон С
5 часов назад
tab, революция была неизбежна , как восход солнца, а как можно свергнуть самих себя, ты в своем уме, идиотизм

Ученый предложил пересмотреть историю российского самодержавия

Фаризон С
5 часов назад
tab, революция была неизбежна, как восход солнца

Ученый предложил пересмотреть историю российского самодержавия

Фаризон С
5 часов назад
tab, историю надо учить по советским учебникам, их никто не опроверг

Ученый предложил пересмотреть историю российского самодержавия

Фаризон С
5 часов назад
tab, царизм никакая не уникальная система, а неуклюжая, ее сломать было не трудно и нужно

Ученый предложил пересмотреть историю российского самодержавия

Фаризон С
5 часов назад
Михаил, а какую тебе еще энергию, антигравитационную

Становление: как советская атомная отрасль смогла то, что у других не вышло

Фаризон С
5 часов назад
Victor, это заслуга советского образования, а не царского

Становление: как советская атомная отрасль смогла то, что у других не вышло

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно