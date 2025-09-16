Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Анимация: сколько длятся звездные сутки на каждой планете Солнечной системы

Скорость «смены суток» на планетах измеряется продолжительностью одного оборота небесного тела вокруг собственной оси в инерциальной системе отсчета — то есть длиной одних звездных суток (периода вращения). У разных планет она сильно различается.

Анимация: сколько длятся сутки на каждой планете Солнечной системы / © The Brain Maze

В анимации, созданной специалистами портала The Brain Maze, каждая планета в Солнечной системе показана со светящейся точкой на поверхности, которая иллюстрирует прохождение звездных суток. Кроме того, в анимацию включили период экваториального вращения Солнца, чтобы дать более полную картину динамики Солнечной системы.

© The Brain Maze

Для Земли звездные сутки — это время, за которое Земля совершает один оборот вокруг своей оси по отношению к далеким звездам, равное приблизительно 23 часам 56 минутам 04,09054 секунды, или 86164,09054 секунды.

На полное вращение Меркурия вокруг своей оси уходит 58 земных суток и 16 часов. Звездные сутки на Венере длятся почти 243 дня (или 5832 часа). Продолжительность суток на Марсе составляет 24 часа 36 минут.

Юпитер имеет разную скорость вращения в экваториальной области и полюсах. Облачные пояса на экваторе газового гиганта делают полный оборот за девять часов 56 минут, а на полюсах — за девять часов 50 минут.

Продолжительность звездных суток на Сатурне составляет 10 часов и 33 минуты. Уран совершает полный оборот вокруг своей оси каждые 17 часов 14 минут. День на Нептуне длится примерно 16 часов.