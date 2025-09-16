Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Анимация: сколько длятся звездные сутки на каждой планете Солнечной системы
Скорость «смены суток» на планетах измеряется продолжительностью одного оборота небесного тела вокруг собственной оси в инерциальной системе отсчета — то есть длиной одних звездных суток (периода вращения). У разных планет она сильно различается.
В анимации, созданной специалистами портала The Brain Maze, каждая планета в Солнечной системе показана со светящейся точкой на поверхности, которая иллюстрирует прохождение звездных суток. Кроме того, в анимацию включили период экваториального вращения Солнца, чтобы дать более полную картину динамики Солнечной системы.
Для Земли звездные сутки — это время, за которое Земля совершает один оборот вокруг своей оси по отношению к далеким звездам, равное приблизительно 23 часам 56 минутам 04,09054 секунды, или 86164,09054 секунды.
На полное вращение Меркурия вокруг своей оси уходит 58 земных суток и 16 часов. Звездные сутки на Венере длятся почти 243 дня (или 5832 часа). Продолжительность суток на Марсе составляет 24 часа 36 минут.
Юпитер имеет разную скорость вращения в экваториальной области и полюсах. Облачные пояса на экваторе газового гиганта делают полный оборот за девять часов 56 минут, а на полюсах — за девять часов 50 минут.
Продолжительность звездных суток на Сатурне составляет 10 часов и 33 минуты. Уран совершает полный оборот вокруг своей оси каждые 17 часов 14 минут. День на Нептуне длится примерно 16 часов.
Самая большая планета в Солнечной системе, всегда поражавшая воображение своими колоссальными размерами, немного сдала позиции. Новые высокоточные измерения орбитального зонда NASA показали, что Юпитер не такой большой и круглый, как считали астрономы последние 40 лет.
Ученые обнаружили, что общепринятые константы, с помощью которых химики предсказывают свойства молекул, содержали ошибки. Исправленные значения констант теперь объясняют ранее непонятные химические аномалии и позволяют предсказывать свойства новых материалов для квантовых технологий, датчиков и умных покрытий.
Как выяснилось, удар по летящему к Земле крупному небесному телу еще не гарантирует предотвращения катастрофы даже в случае его успешного отклонения. Есть множество вариантов, при которых астероид или комета может снова выйти на траекторию столкновения с нашей планетой.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
Все больше покупателей начинают отказываться от привычки делать покупки на маркетплейсах, а число новых продавцов на площадках практически не увеличилось. Аналитика показывает, что за первый квартал 2025 года — прирост селлеров составил всего 0,45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время, маркетплейсы активно расширяют сеть пунктов выдачи, особенно в регионах, где физическое присутствие всех брендов невозможно. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему люди стали реже совершать покупки на маркетплейсах.
