Китай построил крупнейший морской завод по производству сжиженного природного газа

Китайская плавучая установка по производству сжиженного природного газа (СПГ), ставшая крупнейшей в стране как по водоизмещению, так и по объему хранения газа, была передана заказчику в городе Наньтун (провинция Цзянсу, восточный Китай).

Китайская плавучая установка по производству сжиженного природного газа (СПГ) NGUYA FLNG / © China Media Group

Установка получила название NGUYA FLNG. Ее размеры составляют: длина — 376 метров, ширина — 60 метров, глубина — 35 метров. Она оснащена хранилищем СПГ объемом 180 тысяч кубометров и хранилищем сжиженного нефтяного газа (СНГ) на 45 тысяч кубометров. Годовая производственная мощность составляет 2,4 миллиона тонн СПГ.

© China Media Group

Установка NGUYA FLNG будет эксплуатироваться у побережья Республики Конго в Африке, что стало важной вехой в развитии китайского производства морского инженерного оборудования с высокой добавленной стоимостью.