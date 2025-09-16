  • Добавить в закладки
Вячеслав Говорун

Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
16 сентября, 07:35
Рейтинг: +684
Посты: 1687

Китай построил крупнейший морской завод по производству сжиженного природного газа 

Китайская плавучая установка по производству сжиженного природного газа (СПГ), ставшая крупнейшей в стране как по водоизмещению, так и по объему хранения газа, была передана заказчику в городе Наньтун (провинция Цзянсу, восточный Китай).

Сообщество
# Китай
# технологии
# транспорт
Китайская плавучая установка по производству сжиженного природного газа (СПГ) NGUYA FLNG / © China Media Group
Китайская плавучая установка по производству сжиженного природного газа (СПГ) NGUYA FLNG / © China Media Group

Установка получила название NGUYA FLNG. Ее размеры составляют: длина — 376 метров, ширина — 60 метров, глубина — 35 метров. Она оснащена хранилищем СПГ объемом 180 тысяч кубометров и хранилищем сжиженного нефтяного газа (СНГ) на 45 тысяч кубометров. Годовая производственная мощность составляет 2,4 миллиона тонн СПГ.

© China Media Group

Установка NGUYA FLNG будет эксплуатироваться у побережья Республики Конго в Африке, что стало важной вехой в развитии китайского производства морского инженерного оборудования с высокой добавленной стоимостью.

Комментарии

Написать комментарий
