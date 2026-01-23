  • Добавить в закладки
Лекция
12+
Изоляционные эксперименты: взгляд с двух сторон

Слушатели узнают, какие изоляционные эксперименты проводились в нашей стране.

Космонавтика и авиация
1 февраля, 17:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва Проспект Мира, дом 119, строение 34

О мероприятии

Как и любая важная задача, полет к другим планетам требует тщательной подготовки. Необходимо отработать множество ситуаций в условиях небольшого замкнутого пространства, с которыми экипаж может столкнуться в дальнем космосе. Изоляционные эксперименты позволяют смоделировать отдельные эффекты космического полета и провести исследования поведения экипажа на Земле.

Какие изоляционные эксперименты проводились в нашей стране? Что можно и чего нельзя испытуемым? Как меняется отношение к эксперименту, когда врач экипажа становится одним из участников? Ответы на эти и многие другие вопросы даст ведущий научный сотрудник лаборатории «Физиология ускорений и искусственной силы тяжести» ИМБП РАН Алексей Сальников.

Расписание
1
Воскресенье
Февраль 2026
Проспект Мира, дом 119, строение 34 Москва
17:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Проспект Мира, дом 119, строение 34

23 января, 05:02
Александр Речкин
3
# биология
# исследования
# космос
Комментарии

Написать комментарий

