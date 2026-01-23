О мероприятии

Как и любая важная задача, полет к другим планетам требует тщательной подготовки. Необходимо отработать множество ситуаций в условиях небольшого замкнутого пространства, с которыми экипаж может столкнуться в дальнем космосе. Изоляционные эксперименты позволяют смоделировать отдельные эффекты космического полета и провести исследования поведения экипажа на Земле.

Какие изоляционные эксперименты проводились в нашей стране? Что можно и чего нельзя испытуемым? Как меняется отношение к эксперименту, когда врач экипажа становится одним из участников? Ответы на эти и многие другие вопросы даст ведущий научный сотрудник лаборатории «Физиология ускорений и искусственной силы тяжести» ИМБП РАН Алексей Сальников.

Расписание Проспект Мира, дом 119, строение 34 Москва 17:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация