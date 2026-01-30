  • Добавить в закладки
30 января, 17:47
Андрей Серегин
2

Изменения климата помогли кенгуру стать разнообразнее

❋ 5.0

Кенгуру и валлаби — символы засушливых открытых пространств Австралии. Ученые выяснили, как их предки, жившие в лесах, адаптировались к изменениям климата и вытеснили из своей экологической ниши другие виды.

Биология
# Австралия
# кенгуру
# климат
# эволюция
Самка кенгуру / © Flickr

Кенгуру и валлаби остаются доминирующими сумчатыми травоядными Австралии и Новой Гвинеи. Они отличаются широким видовым разнообразием и хорошей адаптивностью к жизни в засушливых и полузасушливых регионах. Однако их предки были мелкими древесными или наземными животными, которые обитали в лесах и не были изначально приспособлены к жизни в аридных условиях.

Долгое время оставались неясными время и причины эволюции этих животных, которая помимо прочего вытеснила другие группы, например вомбатообразных. Чтобы прояснить этот вопрос, ученые провели масштабный молекулярно-филогенетический анализ. Результаты исследования опубликовали в журнале Molecular Phylogenetics and Evolution.

Исследователи секвенировали полные митохондриальные геномы и 11 ядерных генов у представителей всех современных родов кенгуровых (Macropodiformes). На основе этих данных построили уточненную эволюционную древо, а с помощью методов молекулярных часов, откалиброванных по ископаемым находкам, определили временные рамки ключевых событий. Полученные датировки напрямую сопоставили с палеоклиматическими реконструкциями и данными палеонтологической летописи о разнообразии других групп травоядных сумчатых.

Как показала научная работа, первыми обособились новогвинейские лесные валлаби, что подтверждает их наиболее архаичные черты. Затем эволюционная линия разделилась на группу, связанную с лесами и скалами, и группу, которая впоследствии заселила открытые пространства.

Датирование этого разделения указало на то, что начало расхождения современных линий кенгуру произошло не в среднем миоцене, а на пять миллионов лет позже, в позднем миоцене, примерно 8,5 миллиона лет назад. Именно в этот период резко усилилась засушливость Австралии, появилось множество открытых ландшафтов. Многие виды травоядных стали сокращаться, освобождая экологические ниши. Таким образом, предки кенгуру, изначально не бывшие специалистами к засухе, начали экспансию именно в это время, сумев получить преимущество в меняющихся условиях.

Второй, еще более мощный всплеск видообразования около 4,5 миллиона лет назад пришелся уже на ранний плиоцен. Он точно совпал с ключевым экологическим событием — распространением на континенте первых луговых сообществ. Именно тогда возникли многочисленные роды, включая современных крупных кенгуру, и сформировались адаптации к питанию травой.

Ученые пришли к выводу, что изменения среды сместили баланс в конкурентных отношениях с другими травоядными, в частности вомбатообразными, в пользу кенгуру. Это в итоге и привело к их доминированию в современных экосистемах Австралии.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Андрей Серегин
36 статей
Научный популяризатор с 8-летним опытом. По образованию историк, по призванию журналист, в душе биолог, по гороскопу рак.
Комментарии

Написать комментарий

Последние комментарии

Александр Березин
29 минут назад
Иван, там есть именно самонаведение. Это вполне гуглится.

Будущий атомный авианосец «Джон Ф. Кеннеди» впервые вышел в море

Александр Березин
29 минут назад
timsn100, https://naked-science.ru/community/1154233?comment=155988

Будущий атомный авианосец «Джон Ф. Кеннеди» впервые вышел в море

Александр Березин
30 минут назад
timsn100, то есть вы не в курсе того, что Цирконы в России на ПЛ давно стоят на боевом дежурстве? Вы вообще гуглить по теме не пробовали? Или думаете,

Будущий атомный авианосец «Джон Ф. Кеннеди» впервые вышел в море

Александр Березин
32 минуты назад
timsn100, "в орешнике нет никакого самонаведения. Обычные инерциальные системы плюс наведение по геопозиционированию - и то вряд ли, что на конечном

Будущий атомный авианосец «Джон Ф. Кеннеди» впервые вышел в море

Иван Колупаев
41 минута назад
timsn100, китайский гиперзвуковой Дун Фэн предназначен для уничтожения авианосцев то есть тех самых подвижных и маневрирующих целей. И он успешно

Будущий атомный авианосец «Джон Ф. Кеннеди» впервые вышел в море

Иван Колупаев
44 минуты назад
timsn100, ну положим о самонаведении там действительно говорить странно. А вот коррекция курса есть. И облако плазмы не вполне препятствует, в этом и

Будущий атомный авианосец «Джон Ф. Кеннеди» впервые вышел в море

Андрей Королев
57 минут назад
Yura, это так, но только потому что евреи тем кто с ним не сотрудничает или враждует начинают гадить как обиженные ссучки, вот и весь секрет, не могут

Саудовская Аравия приостановила работы по созданию самого массивного здания в мире

1 2
58 минут назад
>Вполне возможно, что частицы микропластика попадают в мышечные ткани акул несколькими путями, включая всасывание в кишечнике, кровообращение

В тканях крупнейших акул нашли микропластик и целлюлозное волокно

timsn100
1 час назад
Александр, в орешнике нет никакого самонаведения. Обычные инерциальные системы плюс наведение по геопозиционированию - и то вряд ли, что на

Будущий атомный авианосец «Джон Ф. Кеннеди» впервые вышел в море

timsn100
1 час назад
в орешнике нет никакого самонаведения. Обычные инерциальные системы плюс наведение по геопозиционированию - и то вряд ли, что на конечном участке

Будущий атомный авианосец «Джон Ф. Кеннеди» впервые вышел в море

timsn100
2 часа назад
Александр, испытательный пуск - это еще очень далеко от боевого дежурства. Это именно отработка и испытание систем.

Будущий атомный авианосец «Джон Ф. Кеннеди» впервые вышел в море

Игорь Коняшов
2 часа назад
nemo, "дефицит ресурсов вплоть до воды и воздуха" Какой восхитительный, рафинированный идиотизм...) Особенно на фоне замедления и прекращения роста

Первый полет второй лунной гонки: зачем и как американцы возвращаются на Луну?

Александр Березин
2 часа назад
Юрий, "Касаемо скорлупы яиц у птиц https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S... Что как бы не просто "одна женщина написала слёзную книгу и её подхватили""

Борьба с ДДТ: крестовый поход против детей?

Юрий Багов
2 часа назад
Ура, еще один факт против вредности "всеобщего прогрева [гоев]"(глобального потепления)

Глобальное потепление добавит кислорода морской жизни, а не удушит ее

Александр Березин
2 часа назад
Александр, Селену называют Луной со времен древней Греции. Конкретно в России так делали еще со времен литературы XIX века и первой лунной гонки,

Первый полет второй лунной гонки: зачем и как американцы возвращаются на Луну?

Александр Французов
3 часа назад
почему вместо бурильной установки не взять что- нибудь взрывоопасного и шарахнуть как следует))? и,да, с каких это пор луну начали называть Селена?

Первый полет второй лунной гонки: зачем и как американцы возвращаются на Луну?

zac zac
3 часа назад
александр, но пирамиды высотой 0,4 км ещё не было...

Саудовская Аравия приостановила работы по созданию самого массивного здания в мире

zac zac
3 часа назад
Sergey, окна проектом не предусмотрены.

Саудовская Аравия приостановила работы по созданию самого массивного здания в мире

zac zac
3 часа назад
Эдгар, +3 см это очень важно. Странно что приходится это объяснять...

Саудовская Аравия приостановила работы по созданию самого массивного здания в мире

Sam Dowson
3 часа назад
Перемешивание вод ураганами может оказать двоякий эффект. В том числе и подъем органических осадков с увеличением трат кислорода на их окисление.

Глобальное потепление добавит кислорода морской жизни, а не удушит ее

Самые обсуждаемые

