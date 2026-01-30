Изменения климата помогли кенгуру стать разнообразнее

Кенгуру и валлаби — символы засушливых открытых пространств Австралии. Ученые выяснили, как их предки, жившие в лесах, адаптировались к изменениям климата и вытеснили из своей экологической ниши другие виды.

Кенгуру и валлаби остаются доминирующими сумчатыми травоядными Австралии и Новой Гвинеи. Они отличаются широким видовым разнообразием и хорошей адаптивностью к жизни в засушливых и полузасушливых регионах. Однако их предки были мелкими древесными или наземными животными, которые обитали в лесах и не были изначально приспособлены к жизни в аридных условиях.

Долгое время оставались неясными время и причины эволюции этих животных, которая помимо прочего вытеснила другие группы, например вомбатообразных. Чтобы прояснить этот вопрос, ученые провели масштабный молекулярно-филогенетический анализ. Результаты исследования опубликовали в журнале Molecular Phylogenetics and Evolution.

Исследователи секвенировали полные митохондриальные геномы и 11 ядерных генов у представителей всех современных родов кенгуровых (Macropodiformes). На основе этих данных построили уточненную эволюционную древо, а с помощью методов молекулярных часов, откалиброванных по ископаемым находкам, определили временные рамки ключевых событий. Полученные датировки напрямую сопоставили с палеоклиматическими реконструкциями и данными палеонтологической летописи о разнообразии других групп травоядных сумчатых.

Как показала научная работа, первыми обособились новогвинейские лесные валлаби, что подтверждает их наиболее архаичные черты. Затем эволюционная линия разделилась на группу, связанную с лесами и скалами, и группу, которая впоследствии заселила открытые пространства.

Датирование этого разделения указало на то, что начало расхождения современных линий кенгуру произошло не в среднем миоцене, а на пять миллионов лет позже, в позднем миоцене, примерно 8,5 миллиона лет назад. Именно в этот период резко усилилась засушливость Австралии, появилось множество открытых ландшафтов. Многие виды травоядных стали сокращаться, освобождая экологические ниши. Таким образом, предки кенгуру, изначально не бывшие специалистами к засухе, начали экспансию именно в это время, сумев получить преимущество в меняющихся условиях.

Второй, еще более мощный всплеск видообразования около 4,5 миллиона лет назад пришелся уже на ранний плиоцен. Он точно совпал с ключевым экологическим событием — распространением на континенте первых луговых сообществ. Именно тогда возникли многочисленные роды, включая современных крупных кенгуру, и сформировались адаптации к питанию травой.

Ученые пришли к выводу, что изменения среды сместили баланс в конкурентных отношениях с другими травоядными, в частности вомбатообразными, в пользу кенгуру. Это в итоге и привело к их доминированию в современных экосистемах Австралии.

