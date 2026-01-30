Уведомления
Изменения климата помогли кенгуру стать разнообразнее
Кенгуру и валлаби — символы засушливых открытых пространств Австралии. Ученые выяснили, как их предки, жившие в лесах, адаптировались к изменениям климата и вытеснили из своей экологической ниши другие виды.
Кенгуру и валлаби остаются доминирующими сумчатыми травоядными Австралии и Новой Гвинеи. Они отличаются широким видовым разнообразием и хорошей адаптивностью к жизни в засушливых и полузасушливых регионах. Однако их предки были мелкими древесными или наземными животными, которые обитали в лесах и не были изначально приспособлены к жизни в аридных условиях.
Долгое время оставались неясными время и причины эволюции этих животных, которая помимо прочего вытеснила другие группы, например вомбатообразных. Чтобы прояснить этот вопрос, ученые провели масштабный молекулярно-филогенетический анализ. Результаты исследования опубликовали в журнале Molecular Phylogenetics and Evolution.
Исследователи секвенировали полные митохондриальные геномы и 11 ядерных генов у представителей всех современных родов кенгуровых (Macropodiformes). На основе этих данных построили уточненную эволюционную древо, а с помощью методов молекулярных часов, откалиброванных по ископаемым находкам, определили временные рамки ключевых событий. Полученные датировки напрямую сопоставили с палеоклиматическими реконструкциями и данными палеонтологической летописи о разнообразии других групп травоядных сумчатых.
Как показала научная работа, первыми обособились новогвинейские лесные валлаби, что подтверждает их наиболее архаичные черты. Затем эволюционная линия разделилась на группу, связанную с лесами и скалами, и группу, которая впоследствии заселила открытые пространства.
Датирование этого разделения указало на то, что начало расхождения современных линий кенгуру произошло не в среднем миоцене, а на пять миллионов лет позже, в позднем миоцене, примерно 8,5 миллиона лет назад. Именно в этот период резко усилилась засушливость Австралии, появилось множество открытых ландшафтов. Многие виды травоядных стали сокращаться, освобождая экологические ниши. Таким образом, предки кенгуру, изначально не бывшие специалистами к засухе, начали экспансию именно в это время, сумев получить преимущество в меняющихся условиях.
Второй, еще более мощный всплеск видообразования около 4,5 миллиона лет назад пришелся уже на ранний плиоцен. Он точно совпал с ключевым экологическим событием — распространением на континенте первых луговых сообществ. Именно тогда возникли многочисленные роды, включая современных крупных кенгуру, и сформировались адаптации к питанию травой.
Ученые пришли к выводу, что изменения среды сместили баланс в конкурентных отношениях с другими травоядными, в частности вомбатообразными, в пользу кенгуру. Это в итоге и привело к их доминированию в современных экосистемах Австралии.
Некоторые исследователи предполагали, что по мере исчезновения морского льда белые медведи потеряют кормовую базу и начнут умирать от истощения. Однако их популяция, живущая в районе максимального исчезновения морского льда, напротив, существенно прибавила в весе.
Исследователи доказали реальность двумерных дискретных кристаллов времени, которые ранее существовали лишь в теории. Для эксперимента использовали мощный квантовый процессор, позволивший материи поддерживать ритм колебаний без потери энергии.
Генетики из Нидерландов выяснили, что гены обуславливают долгую жизнь заметно сильнее, чем считалось ранее. Ошибка была вызвана смешением случаев смертей, связанных с биологическими процессами и несчастными случаями.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.
В зоопарках звери доживают до старости и выбывают из программ глобального сохранения видов, потому что не могут размножаться. Это ставит под угрозу усилия по поддержанию популяций редких видов.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
Хотя зоологи уже не раз наблюдали использование орудий у относительно близких к людям видов, — от приматов до свиней — коровы до сих пор не были за этим замечены. Теперь ситуация изменилась: оказалось, что они могут использовать многоцелевые орудия по-разному, в зависимости от обстоятельств.
