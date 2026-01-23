О мероприятии

Сказки — истории, которые люди узнают с самого раннего детства. Кажется, что их незамысловатые сюжеты похожи, а мораль в конце всегда предсказуема. Но знаем ли мы, кто и зачем придумывает эти истории? А у всех ли народов есть свои сказки? Может быть существуют народы совсем без сказок? А бывают ли наоборот универсальные сюжеты, которые можно встретить по всему миру?

Фольклорист, культуролог, старший научный сотрудник Центра типологии и семиотики фольклора РГГУ Наталья Петрова расскажет о том, как наука о фольклоре объясняет сходство сказочных традиций разных народов мира, как распространение фольклорных мотивов связано с древнейшими миграциями, почему родиной всех сказок считается древняя Индия и сколько историй о Золушке есть по всему миру.

