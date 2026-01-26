  • Добавить в закладки
Лекция
6+
Бобры сквозь время: от «чертовых штопоров» до инженеров природы

Слушатели узнают про самую странную архитектуру в истории бобров.

Центр «Архэ»
2 февраля, 16:00 Идет 1 ч
Бесплатно Стоимость
Онлайн

О мероприятии

Представьте бобра весом с медведя. Он огромен, силен и не имеет естественных врагов. Рядом с ним — современный бобр: небольшой и уязвимый. Однако Castoroides вымерли, оставив после себя лишь кости и вопросы. Почему эти мощные звери, царившие от Флориды до Аляски, исчезли в одночасье? Ученые нашли ответ, проанализировав химический состав их эмали. Оказалось, гигантов погубила одна-единственная привычка, которая кажется безобидной. Какая именно — расскажет палеонтолог и популяризатор науки Ярослав Александрович Попов. Слушатели узнают про тайну «чертовых штопоров»: самая странная архитектура в истории грызунов; зубной детектив: что такого ел гигантский бобр, что привело его к гибели;  инженерный переворот: как обычный бобр научился управлять ландшафтом и спасся от вымирания.

Расписание
2
Понедельник
Февраль 2026
timepad Онлайн
16:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
26 января, 08:26
Александр Речкин
2
# биология
# бобры
# природа
