О мероприятии

Представьте бобра весом с медведя. Он огромен, силен и не имеет естественных врагов. Рядом с ним — современный бобр: небольшой и уязвимый. Однако Castoroides вымерли, оставив после себя лишь кости и вопросы. Почему эти мощные звери, царившие от Флориды до Аляски, исчезли в одночасье? Ученые нашли ответ, проанализировав химический состав их эмали. Оказалось, гигантов погубила одна-единственная привычка, которая кажется безобидной. Какая именно — расскажет палеонтолог и популяризатор науки Ярослав Александрович Попов. Слушатели узнают про тайну «чертовых штопоров»: самая странная архитектура в истории грызунов; зубной детектив: что такого ел гигантский бобр, что привело его к гибели; инженерный переворот: как обычный бобр научился управлять ландшафтом и спасся от вымирания.