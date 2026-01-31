  • Добавить в закладки
31 января, 14:52
Любовь С.
2

Яркие линии на Меркурии связали с испарением летучих веществ

❋ 4.7

Сотни светлых вытянутых полос на склонах кратеров Меркурия, обнаруженные при анализе снимков зонда MESSENGER, оказались связаны с недавней утратой летучих веществ, прежде всего серы. Исследователи предположили, что на первой планете от Солнца продолжаются медленные геологические процессы, которые постепенно изменяют ее поверхность.

Астрономия
# Messenger
# геологическая активность
# кратеры
# летучие вещества
# Меркурий
# поверхность
Концептуальная модель формирования ярких наклонных линий на Меркурии / © Nature Communications Earth & Environment(2026)

Меркурий долго считался геологически «мертвой» планетой — небольшим, быстро остывшим миром, поверхность которого сформировалась в далеком прошлом и с тех пор практически не менялась. Однако анализ данных, полученных в рамках миссии MESSENGER, работавшей на орбите планеты с 2011 по  2015 годы, показал, что поверхность Меркурия более динамична, чем предполагалось, а некоторые процессы могли продолжаться вплоть до недавнего времени (по геологическим меркам). 

Авторы новой научной работы, опубликованной в журнале Nature Communications Earth and Environment, сосредоточились на загадочном типе объектов — ярких полосах на склонах планеты. Дело в том, что эти узкие вытянутые образования длиной от сотен до нескольких километров выглядят необычно «свежими» и почти не перекрыты ударными кратерами. До сих пор их находили лишь время от времени, а общее распределение и происхождение оставались неясными.   

Проанализировав более 112 тысяч изображений, полученных при помощи камеры MDIS, установленной на борту MESSENGER, планетологи составили первый глобальный каталог из 402 уникальных ярких полос. Выяснилось, что подавляющее большинство этих структур расположились на склонах «молодых» ударных кратеров, преимущественно обращенных к экватору. Свое начало они, как правило, берут вблизи «пустот» — очень ярких или похожих на них участков. 

Наблюдаемые линии также встречались в вулканических равнинах и в местах, где моделируемые температуры поверхности и верхних метров грунта были немного выше среднего. Эти данные согласуются с гипотезой о том, что ключевую роль в их формировании играет нагрев солнечным излучением и последующее испарение летучих веществ из приповерхностных слоев. 

Поскольку заметных изменений этих структур за последние четыре года исследователи не обнаружили, предполагаемые ими процессы либо происходят очень медленно, либо проявляются на масштабах меньше разрешения камер MESSENGER. При этом совокупность геологических, спектральных и статистических признаков подсказала, что яркие полосы могут указывать на продолжающуюся потерю летучих веществ — прежде всего серы. 

Таким образом, планетологи предложили концептуальную модель, в которой ударные кратеры вскрывают слои, богатые летучими компонентами, перекрытые более плотными вулканическими породами. В таком случае нагрев и трещины позволяют веществам мигрировать к поверхности и испаряться, что приводит к их медленному стеканию по склонам. Проверить гипотезу позволит будущая миссия BepiColombo: она обеспечит более высокое разрешение изображений и увеличенный временной интервал наблюдений.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Любовь С.
317 статей
Автор освещает темы из разных областей науки, включая астрономию, палеонтологию и генетику. Пишет о научных открытиях, природных явлениях и эволюционных процессах.
Показать больше
Астрономия
# Messenger
# геологическая активность
# кратеры
# летучие вещества
# Меркурий
# поверхность
Комментарии

STC company
43 минуты назад
Valentin, да ладно, в США увидеть 70-летний самолёт на местных авиалиниях, труда не составляет.

Завершилась эпоха: последний легендарный Airbus Beluga выполнил финальный полет

Имя Фамилия
48 минут назад
Foxtrot, Ну расскажите еще математику, который изучал мат статистику, что такое "репрезентативная выборка". :-)))) И про равномерную "раскиданность" - там

Уровень IQ в мире: рейтинг стран в 2026 году

Valentin K
2 часа назад
Несколько лет в 90х, начале 2000х регулярно наблюдал эту "колбасу" на наборе высоты в Гамбурге, Забавное зрелище. На Западе, как ни странно, заботятся о

Завершилась эпоха: последний легендарный Airbus Beluga выполнил финальный полет

Bot
2 часа назад
Начнём интересного насколько в знаете власть и коррупцию. Я понимаю что большая часть скажет что в нашей стране мало коррупции . Вы знаете причину

Уровень IQ в мире: рейтинг стран в 2026 году

Сергей Зудин
2 часа назад
Слово-эпоха и легендарность к этому самолёту не относится, это тебе не Ту 95 .

Завершилась эпоха: последний легендарный Airbus Beluga выполнил финальный полет

Игорь Казимирчик
2 часа назад
"Египет не имеет своих месторождений металлов" А египтяне-то и не знали... потому добыли золота больше всех в этом мире. Египетские медные рудники

Глобализация и первый апокалипсис: Что еще вы не знаете о бронзовом веке?

Кирпань Николай
2 часа назад
Там они посчитали наследуемость продолжительности жизни (life-span heritability) 55%, а цифру 50% они указали как пример для других "сложных признаков". (хотя

Ученые пересмотрели вклад генетики в долголетие

Mikhail
3 часа назад
Foxtrot, поинтересуйтесь, что такое "смещение выборки". И репрезентативность заодно. Здесь выборка явно смещённая. И кстати, причём тут "релевантность"?

Уровень IQ в мире: рейтинг стран в 2026 году

Евгений Гостев
3 часа назад
Konstantin, так ты информацию проверяй, а не разговоры слушай. Сказать что угодно можно.

Динамика вырубки лесов в странах мира

Александр Пушкарев
3 часа назад
Сергей, самая большая проблема в онлайн управлении такими вещами - скорость света, которую не обгонишь. сигнал до марса идет слишком долго. любой,

Стартовала крупнейшая в истории симуляция жизни на Луне и Марсе

Игорь Валимухаметов
3 часа назад
Недолго этот уродец и полетал

Завершилась эпоха: последний легендарный Airbus Beluga выполнил финальный полет

Foxtrot Uniform
3 часа назад
Имя, про такое понятие, как "релевантность" слышали? Миллион с хвостиком опрошенных - даже для 8млрд населения всей Земли вполне достаточная

Уровень IQ в мире: рейтинг стран в 2026 году

Александр Пушкарев
3 часа назад
"Однако после изменения методики бурения отверстия стали слишком шероховатыми и запыленными, и такие детали в них перестали быть различимы." -

Редкий кадр: Curiosity снял поверхность Марса при искусственном освещении

0xyGen1uS
3 часа назад
Genghis, хрю-хрю

Уровень IQ в мире: рейтинг стран в 2026 году

AndrewS
3 часа назад
После получения информации разумный человек получает и свободу воли. Т.е. чем дальше от животного находится личность, тем больше у неё свободы

Василий Ключарев: «В свободу воли можно верить, но это не значит, что она есть»

Имя Фамилия
4 часа назад
Результат казался очень странным, пока не прочитал на исходном сайте вот это: "Выборка: 1 212 714 человек, прошедших один и тот же IQ‑тест на этом сайте"

Уровень IQ в мире: рейтинг стран в 2026 году

Eitan
4 часа назад
Иван, вам бы сначало физику подучит потом комменты по этой теме писать.

Будущий атомный авианосец «Джон Ф. Кеннеди» впервые вышел в море

Ярослав Пржегарлинский...
4 часа назад
Крейсер погубила некомпетентность командования. Как крейсера, так и флота.

Гибель «Москвы»: это был не «Нептун». Что на самом деле погубило флагман Черноморского флота? 

Игорь Егоров
4 часа назад
Прекрасные снимки!! Браво! Спасибо. Жаль с орфографией у автора слабо.

Объявлены победители конкурса «Фотограф-путешественник 2025 года» в категории «Дикие животные, природа, подводный мир»

Genghis Khan
5 часов назад
Россияне явно льстят себе. Такого тупого народа на этой планете ещё надо поискать. 6-ое место у русских может быть только с конца.

Уровень IQ в мире: рейтинг стран в 2026 году

