Яркие линии на Меркурии связали с испарением летучих веществ
Сотни светлых вытянутых полос на склонах кратеров Меркурия, обнаруженные при анализе снимков зонда MESSENGER, оказались связаны с недавней утратой летучих веществ, прежде всего серы. Исследователи предположили, что на первой планете от Солнца продолжаются медленные геологические процессы, которые постепенно изменяют ее поверхность.
Меркурий долго считался геологически «мертвой» планетой — небольшим, быстро остывшим миром, поверхность которого сформировалась в далеком прошлом и с тех пор практически не менялась. Однако анализ данных, полученных в рамках миссии MESSENGER, работавшей на орбите планеты с 2011 по 2015 годы, показал, что поверхность Меркурия более динамична, чем предполагалось, а некоторые процессы могли продолжаться вплоть до недавнего времени (по геологическим меркам).
Авторы новой научной работы, опубликованной в журнале Nature Communications Earth and Environment, сосредоточились на загадочном типе объектов — ярких полосах на склонах планеты. Дело в том, что эти узкие вытянутые образования длиной от сотен до нескольких километров выглядят необычно «свежими» и почти не перекрыты ударными кратерами. До сих пор их находили лишь время от времени, а общее распределение и происхождение оставались неясными.
Проанализировав более 112 тысяч изображений, полученных при помощи камеры MDIS, установленной на борту MESSENGER, планетологи составили первый глобальный каталог из 402 уникальных ярких полос. Выяснилось, что подавляющее большинство этих структур расположились на склонах «молодых» ударных кратеров, преимущественно обращенных к экватору. Свое начало они, как правило, берут вблизи «пустот» — очень ярких или похожих на них участков.
Наблюдаемые линии также встречались в вулканических равнинах и в местах, где моделируемые температуры поверхности и верхних метров грунта были немного выше среднего. Эти данные согласуются с гипотезой о том, что ключевую роль в их формировании играет нагрев солнечным излучением и последующее испарение летучих веществ из приповерхностных слоев.
Поскольку заметных изменений этих структур за последние четыре года исследователи не обнаружили, предполагаемые ими процессы либо происходят очень медленно, либо проявляются на масштабах меньше разрешения камер MESSENGER. При этом совокупность геологических, спектральных и статистических признаков подсказала, что яркие полосы могут указывать на продолжающуюся потерю летучих веществ — прежде всего серы.
Таким образом, планетологи предложили концептуальную модель, в которой ударные кратеры вскрывают слои, богатые летучими компонентами, перекрытые более плотными вулканическими породами. В таком случае нагрев и трещины позволяют веществам мигрировать к поверхности и испаряться, что приводит к их медленному стеканию по склонам. Проверить гипотезу позволит будущая миссия BepiColombo: она обеспечит более высокое разрешение изображений и увеличенный временной интервал наблюдений.
29 Января, 2015
