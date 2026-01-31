Ученые рассказали, как в начале XIX века Дания сумела быстро остановить оспу

Одна из первых в истории успешных кампаний по вакцинации позволила ликвидировать смертоносную натуральную оспу в столице Дании всего за семь лет. Ученые, изучив архивы, обнаружили не только статистику, но и универсальную формулу успеха. Секрет кроется как в самой вакцинации, так и беспрецедентном единстве, которое продемонстрировали власти, врачи и духовенство.

Натуральная, или черная оспа (variola) — высокозаразная вирусная инфекция, которую вызывают два вида вирусов: Variola major и Variola minor. Долгое время она оставалась одной из самых опасных болезней в Европе: уносила жизни каждого третьего заболевшего и часто лишала выживших зрения или оставляла глубокие рубцы на лице и теле.

До изобретения вакцины доступной и сравнительно эффективной профилактикой натуральной оспы была рискованная процедура вариоляции — преднамеренное заражение человека веществом из оспенных пузырьков больного. Несмотря на то, что процедура часто приводила к тяжелой болезни и смерти, риск умереть от вариоляции был существенно ниже, чем от черной оспы.

Переломный момент наступил в 1796 году, когда английский врач Эдвард Дженнер провел знаменитый эксперимент. Он привил восьмилетнему Джеймсу Фиппсу вирус коровьей оспы, не вызывающий у человека тяжелого заболевания, а через некоторое время попытался заразить мальчика натуральной оспой. Но попытка оказалась безуспешной. Эксперимент наглядно показал, что иммунную систему можно «тренировать» безопасно, подготавливая ее к встрече с настоящим патогеном.

Так родилась первая в мире вакцина (от латинского vacca — «корова»). Метод Дженнера стал ключом к победе над оспой.

В XIX веке натуральная оспа свирепствовала во многих европейских городах и регионах. Копенгаген — столица Дании — не стал исключением. С 1758 по 1808 год болезнь убила в городе более 12 тысяч человек. Весть об открытии Дженнера дошла до датских медиков очень быстро и вызвала, по словам ведущего датского врача того времени Генриха Каллисена, «нетерпеливое ожидание». Первые партии вакцины заказали непосредственно у самого Дженнера в Англии, а первые прививки получили дети датского судьи.

Привитые дети не заражались даже при тесном контакте с больными родственниками.

Эти наблюдения убедили власти в эффективности нового метода. В 1801 году король Дании Кристиан VII распорядился создать вакцинную комиссию. Она занялась организацией прививочной кампании и учетом каждого случая вакцинации и заболевания.

Международная команда исследователей под руководством Андреаса Эйлерсена (Andreas Eilersen) из Университета Роскилле в Дании проанализировала архивы комиссии, чтобы изучить влияние внедрения вакцины на уровень заболеваемости натуральной оспой. Они обнаружили, что к 1810 году 90 процентов детей в Копенгагене были привиты, что сделало Данию страной с самым высоким уровнем вакцинации на душу населения в Европе. Благодаря такому быстрому внедрению вакцины черная оспа исчезла из Копенгагена всего через семь лет после начала вакцинации.

Секрет стремительного успеха, как выяснили ученые, заключался в уникальной общественной солидарности и ряде продуманных мер. Во-первых, вакцину предлагали бесплатно всем, кто не мог за нее заплатить. Это устранило ключевой экономический барьер.

Во-вторых, к кампании подключили не только врачей. Важнейшую роль сыграли священники и школьные учителя, которые агитировали за прививки и даже сами ставили их детям. Ежегодные отчеты комиссии отмечали заслуги священников, которые разъезжали по стране, рассказывая о вакцине. Один из таких пасторов за год привил 1981 ребенка.

Авторы исследования отметили, что власти, медицинское сообщество, церковь выступили единым фронтом и действовали согласовано, что помогло завоевать доверие широких слоев населения, в том числе и бедняков.

Когда оспа почти исчезла, власти испугались, что люди расслабятся и перестанут прививать детей. Чтобы этого не произошло, они ввели правило. От граждан требовали предъявлять доказательство вакцинации против оспы для участия в ряде гражданских и социальных действий — например, при конфирмации (церковный обряд подтверждения веры для подростков), поступлении в школу или вступлении в брак. Это делало вакцинацию «полуобязательной»: формально ее не навязывали абсолютно всем, но без справки человек не мог пройти важные этапы взросления и полноценно включиться в общество.

Разумеется, вакцинация встретила сопротивление отдельных граждан, которое комиссия списывала на «невежество и предрассудки». Однако подавляющее большинство поддержало нововведение.

Датский пример успеха начала XIX века оказался на удивление долговечным. Принцип общественного доверия, заложенный тогда, продолжает работать и сегодня. По индексу восприятия коррупции (Corruption Perceptions Index), созданном организацией Transparency International, Дания занимает одно из ведущих мест по уровню доверия граждан к публичным институтам.

Исследователи предположили, что эта историческая преемственность, вероятно, объясняет и современные высокие показатели вакцинации детей в стране. Например, почти 96 процентов датских детей получают прививки от дифтерии, столбняка и коклюша. Для сравнения, в Соединенных Штатах, которые занимают лишь 28-е место по доверию к государственному сектору, этот показатель составляет приблизительно 80 процентов.

Результаты исследования представлены на сайте препринтов по медицине medRxiv.

