Гелю для УЗИ нашли твердую альтернативу
Медики из Японии разработали подушечку, которая выполняет те же функции, что и гель для ультразвуковых исследований, но более удобна для доктора и комфортна для пациента. В качестве материала использовали в том числе семена тропического бобового дерева — «индийского финика» тамаринда.
В последние годы появилось множество разработок, которые значительно повысили качество медицинского обслуживания. Среди них есть и инновации в области ультразвуковых исследований (УЗИ), например карманный аппарат, подключающийся к смартфону.
Специалисты из Университета Киндай в Японии нашли способ заменить гель, которым покрывают тело пациента во время УЗИ. Описание разработки появилось в научном журнале Scientific Reports.
Гель, который принято использовать для УЗИ, устраняет воздушный зазор между зондом и поверхностью кожи. Именно это позволяет получить четкое изображение и, как следствие, поставить точный диагноз. Однако у геля есть ряд недостатков: он быстро высыхает, ухудшая картинку, а также может загрязняться и вызывать дискомфорт у пациентов.
Авторы статьи изготовили твердую подушечку с использованием натурального полисахарида (камеди), который получают во время очистки семян тамаринда — тропического дерева семейства бобовых, плоды которого внешне напоминают арахис. Другими важными компонентами были многоатомный спирт и вода, а также консерванты, предотвращающие рост микробов.
Хотя подушечка достаточно твердая, она эластична и подстраивается под контуры тела во время ультразвуковых исследований, сохраняя при этом структурную целостность. Кроме того, она способна повторно увлажняться и таким образом самовосстанавливаться.
«Сначала мы столкнулись с гелем, приготовленным только из воды и тамаринда. Разработчик объяснил, что постоянное выделение влаги считается недостатком. Однако мы поняли, что это свойство может помочь предотвратить высыхание во время ультразвуковых исследований, уменьшить образование воздушных зазоров между зондом и кожей и тем самым сохранить стабильное качество изображения», — рассказывают исследователи.
Эффективность подушечки протестировали на четырех здоровых добровольцах: они прошли УЗИ, в рамках которых визуализировались разные типы тканей. Качество изображения во всех случаях было сопоставимо с качеством, которое обеспечивает обычный жидкий гель. При этом добровольцы чувствовали себя комфортнее: влага, которую выделяла подушечка, не прилипала к волосам на теле и легко удалялась.
Исследователи надеются, что их разработка позволит снизить эксплуатационные расходы, связанные с нагреванием геля и очисткой кожи после обследования, что сделает УЗИ более доступным для пациентов. В то же время повышенный комфорт может стать одной из причин, по которым люди охотнее будут приходить на обследования, увеличивая вероятность ранней диагностики и своевременного лечения.
