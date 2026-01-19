  • Добавить в закладки
Лекция
16+
Удивительное разнообразие сфагновых мхов

Слушатели узнают, зачем изучать сфагнум.

Центр «Архэ»
2 февраля, 20:30 Идет 2 ч
Бесплатно Стоимость
Онлайн timepad

О мероприятии

Младший научный сотрудник Главного ботанического сада им. Н. В. Цицина РАН Анна Шкурко и магистрант кафедры геоботаники и экологии растений СПбГУ Максим Леготин расскажут, почему сфагнум так важен? Зачем его изучать? Слушатели на конкретных примерах узнают о том, какие диагностические признаки сфагновых мхов натуралистам необходимо зафиксировать на фотографиях, чтобы облегчить идентификацию образца до вида. Анализ сложных групп близких видов, которые легко спутать на глаз. 

Расписание
2
Понедельник
Февраль 2026
timepad Онлайн
20:30
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
19 января, 07:56
Александр Речкин
1
# биология
# ботаника
# мхи
Комментарии

Написать комментарий

