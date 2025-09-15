Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Маршруты Starship: время полета до всех планет Солнечной системы

Сколько времени потребуется транспортной системе Starship компании SpaceX, чтобы достичь каждой планеты Солнечной системы? Ответ на этот вопрос попытались дать специалисты портала The Brain Maze.

Маршруты Starship: время полета до всех планет Солнечной системы / © The Brain Maze

Они представили анимацию, в которой показали расстояния и предполагаемые сроки полетов, используя гомановскую траекторию — самый экономный по затратам топлива маршрут, который, однако, не обеспечивает минимального времени перелета.

© The Brain Maze

Согласно расчетам The Brain Maze, время полета Starship варьируется от короткого 3,5-месячного путешествия к Меркурию до примерно 30-летнего полета до Нептуна.