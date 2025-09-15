Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Спутники показали, как изменился ледяной покров Гренландии за последние полмесяца
Лед покрывает около 1,7 миллиона квадратных километров Гренландии, образуя крупнейший в мире ледниковый щит за пределами Антарктиды. Каждое лето его поверхность начинает таять под воздействием солнечного тепла.
Сезон таяния в Гренландии обычно длится с мая по начало сентября. Сезон 2025 года был признан «умеренно интенсивным» и занял 19-е место в 47-летнем цикле спутниковых наблюдений по совокупной площади ежедневного таяния к концу августа, согласно анализу Национального центра данных по снегу и льду (NSIDC). В этом году выделились два эпизода: продолжительный период таяния в июле и резкий всплеск тепла и интенсивности таяния в середине августа.
Пик пришелся на 21 августа, когда таяние охватило почти 35% поверхности ледового щита — рекордный показатель для этой даты по данным NSIDC. Накануне в некоторых районах прошли сильные дожди, усилив эффект. Спутниковые изображения показывают состояние ледового щита в тот день (изображение вверху) и почти через две недели (снимок, представленный ниже) на участке его юго-западного края, примерно в 150 километрах северо-восточнее столицы Нуука (не показана на карте). Оба изображения сделаны прибором OLI-2 (Operational Land Imager-2) спутника Landsat 9.
На августовском снимке заметна обширная зона серого, «грязного» льда. Темный оттенок возникает из-за частиц углерода и пыли, накапливающихся на поверхности. Когда снег и лед тают, эти примеси остаются, делая поверхность еще темнее. Потемнение снижает альбедо — способность отражать солнечный свет, — и лед начинает поглощать больше энергии, тая быстрее. На поверхности разбросаны голубые и темно-синие озера талой воды, а в центре и внизу справа виднеются отдельные облака.
К сентябрю значительная часть «грязного» льда оказалась укрыта свежим слоем снега, который также припорошил часть суши. Хотя крупные эпизоды таяния в прежние годы фиксировались и в сентябре, с сокращением арктического светового дня вероятность их заметно снижается.
Ученые отслеживают сезонное таяние ежегодно, поскольку это один из ключевых способов потери льда Гренландским ледниковым щитом. (Роль также играют откалывание айсбергов и таяние у основания ледников, впадающих в море). За последние десятилетия с ростом температуры воздуха и воды потери льда стали превышать его прирост, что вносит вклад в повышение уровня мирового океана.
