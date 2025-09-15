  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Александр Речкин
Александр Речкин
15 сентября, 11:39
Рейтинг: +470
Посты: 1200

Спутники показали, как изменился ледяной покров Гренландии за последние полмесяца

Лед покрывает около 1,7 миллиона квадратных километров Гренландии, образуя крупнейший в мире ледниковый щит за пределами Антарктиды. Каждое лето его поверхность начинает таять под воздействием солнечного тепла.

Сообщество
# LED
# Гренландия
# космос
# природа
# спутники
Ледяной покров Гренландии 21 августа 2025 года / © NASA Earth Observatory 
Ледяной покров Гренландии 21 августа 2025 года / © NASA Earth Observatory 

Сезон таяния в Гренландии обычно длится с мая по начало сентября. Сезон 2025 года был признан «умеренно интенсивным» и занял 19-е место в 47-летнем цикле спутниковых наблюдений по совокупной площади ежедневного таяния к концу августа, согласно анализу Национального центра данных по снегу и льду (NSIDC). В этом году выделились два эпизода: продолжительный период таяния в июле и резкий всплеск тепла и интенсивности таяния в середине августа.

Пик пришелся на 21 августа, когда таяние охватило почти 35% поверхности ледового щита — рекордный показатель для этой даты по данным NSIDC. Накануне в некоторых районах прошли сильные дожди, усилив эффект. Спутниковые изображения показывают состояние ледового щита в тот день (изображение вверху) и почти через две недели (снимок, представленный ниже) на участке его юго-западного края, примерно в 150 километрах северо-восточнее столицы Нуука (не показана на карте). Оба изображения сделаны прибором OLI-2 (Operational Land Imager-2) спутника Landsat 9.

Ледяной покров Гренландии 6 сентября 2025 года / © NASA Earth Observatory
Ледяной покров Гренландии 6 сентября 2025 года / © NASA Earth Observatory

На августовском снимке заметна обширная зона серого, «грязного» льда. Темный оттенок возникает из-за частиц углерода и пыли, накапливающихся на поверхности. Когда снег и лед тают, эти примеси остаются, делая поверхность еще темнее. Потемнение снижает альбедо — способность отражать солнечный свет, — и лед начинает поглощать больше энергии, тая быстрее. На поверхности разбросаны голубые и темно-синие озера талой воды, а в центре и внизу справа виднеются отдельные облака.

К сентябрю значительная часть «грязного» льда оказалась укрыта свежим слоем снега, который также припорошил часть суши. Хотя крупные эпизоды таяния в прежние годы фиксировались и в сентябре, с сокращением арктического светового дня вероятность их заметно снижается.

Ученые отслеживают сезонное таяние ежегодно, поскольку это один из ключевых способов потери льда Гренландским ледниковым щитом. (Роль также играют откалывание айсбергов и таяние у основания ледников, впадающих в море). За последние десятилетия с ростом температуры воздуха и воды потери льда стали превышать его прирост, что вносит вклад в повышение уровня мирового океана.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
15 Сен
Бесплатно
Мозг и кишечник: как они связаны и как их продуктивно использовать
Парк Горького
Москва
Лекция
16 Сен
600
Лишайник — убогая нищета растительности или невероятная загадка природы?
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
16 Сен
700
Неожиданная биология: прорывы августа
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
17 Сен
Бесплатно
Независимость Центральной Америки
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
17 Сен
Бесплатно
Московское метро. Начало
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
17 Сен
2500
Эксперименты вселенского масштаба
Прямая речь
Москва
Экскурсия
18 Сен
Бесплатно
Вторые. История космических дублеров
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
18 Сен
Бесплатно
Нейрогенетика: как современная генетическая диагностика перевернула неврологический мир
Нейрокампус
Москва
Лекция
18 Сен
Бесплатно
Анатомия робототехники
Курилка Гутенберга
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
12 сентября, 14:03
ТюмГУ

Ученый предложил пересмотреть историю российского самодержавия

Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.

ТюмГУ
# власть
# история
# период
# Петр I
# Россия
# царь
15 сентября, 10:36
Игорь Байдов

Юпитер «похудел»: ученые пересмотрели данные о размере газового гиганта

Самая большая планета в Солнечной системе, всегда поражавшая воображение своими колоссальными размерами, немного сдала позиции. Новые высокоточные измерения орбитального зонда NASA показали, что Юпитер не такой большой и круглый, как считали астрономы последние 40 лет.

Астрономия
# «Юнона»
# Солнечная система
# Юпитер
15 сентября, 10:05
Сеченовский Университет

Перенесенный коронавирус привел к гибели костной ткани даже после легкой формы

Ученые Сеченовского университета совместно с коллегами из других исследовательских центров раскрыли специфические патологические изменения при остеонекрозе головки бедренной кости (ОНГБ), развивающемся после перенесенного Covid-19. Исследование показало, что за этим тяжелым заболеванием стоит массивное накопление тучных клеток в зонах выраженного фиброза и тромбоза сосудов.

Сеченовский Университет
# COVID-19
# коронавирус
# кости
# костная ткань
# тучные клетки
12 сентября, 14:03
ТюмГУ

Ученый предложил пересмотреть историю российского самодержавия

Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.

ТюмГУ
# власть
# история
# период
# Петр I
# Россия
# царь
12 сентября, 12:14
Росатом

В «Росатоме» впервые в мире извлекли три металла платиновой группы из ядерных отходов

Ученые «Росатома» впервые в мире создали технологию, позволяющую извлекать сразу несколько платиновых металлов из растворов, образующихся при переработке отработавшего ядерного топлива: рутений, радий и палладий. Ранее такой технологии не существовало.

Росатом
# металлы
# палладий
# платина
# ядерные отходы
10 сентября, 13:00
Юлия Трепалина

Пьющие пиво оказались «магнитом» для комаров

Некоторые люди притягательны для комаров, словно магниты, из-за чего больше страдают от их укусов. В науке пока нет единого мнения о том, что именно приводит к такому эффекту, исследования на этот счет продолжаются. Свой вклад в изучение вопроса недавно внесла группа специалистов из Нидерландов. Они устроили эксперимент во время трехдневного музыкального фестиваля Lowlands, чтобы выяснить, кто из участников мероприятия сильнее «нравится» кровососам.

Биология
# комариные укусы
# комары
# пиво
# эксперимент
12 сентября, 14:03
ТюмГУ

Ученый предложил пересмотреть историю российского самодержавия

Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.

ТюмГУ
# власть
# история
# период
# Петр I
# Россия
# царь
9 сентября, 11:03
Адель Романова

Рекордную скорость межзвездного объекта 3I/ATLAS не удалось объяснить

Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.

Астрономия
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
11 сентября, 12:04
ПНИПУ

Ученые рассказали, почему маркетплейсы теряют популярность

Все больше покупателей начинают отказываться от привычки делать покупки на маркетплейсах, а число новых продавцов на площадках практически не увеличилось. Аналитика показывает, что за первый квартал 2025 года — прирост селлеров составил всего 0,45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время, маркетплейсы активно расширяют сеть пунктов выдачи, особенно в регионах, где физическое присутствие всех брендов невозможно. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему люди стали реже совершать покупки на маркетплейсах.

ПНИПУ
# маркетплейсы
# покупатели
# продавцы
# рынок
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Десятилетиями используемые константы Гаммета оказались ошибочны

    15 сентября, 11:30

  2. Пермский ученый раскрыл секрет здоровых коленей Газманова

    15 сентября, 11:29

  3. Российские ученые создали технологию ранней диагностики опухолей мозга

    15 сентября, 10:51

  4. Юпитер «похудел»: ученые пересмотрели данные о размере газового гиганта

    15 сентября, 10:36
Выбор редакции

Китай может обогнать США с высадкой на Луну, и так будет лучше для всего человечества

12 сентября, 09:02

Последние комментарии

Aitneics Secniv
11 минут назад
Гена, Это ваше собственное определение самодержавия или общепринятое в исторической науке?

Ученый предложил пересмотреть историю российского самодержавия

Andrew
13 минут назад
журавлёв, ну так Москва-Сити - тоже плохой проект. Помимо дороговизны строительства для такой плотности рабочих мест важнее вопрос доставки туда

Jeddah Tower: как Саудовская Аравия решила построить самое высокое здание в мире и преодолеть километровый рубеж

Александр Березин
52 минуты назад
Михаил, "Его уже неоднократно тыкали носом в те детские косяки, которые были допущены. В том числе и я" Но ссылок на такое тыкание у вас нет. И

Китай может обогнать США с высадкой на Луну, и так будет лучше для всего человечества

Александр Березин
53 минуты назад
Михаил, "Просто не может, вот и всё. КАКИЕ тут могут быть "факты и доказательства"?" То есть вместо фактов и доказательств вы предлагаете нам "просто

Китай может обогнать США с высадкой на Луну, и так будет лучше для всего человечества

Александр Березин
53 минуты назад
Михаил, "Просто не может, вот и всё. КАКИЕ тут могут быть "факты и доказательства"?" То есть вместо фактов и доказательств вы предлагаете нам "просто

Китай может обогнать США с высадкой на Луну, и так будет лучше для всего человечества

Александр Березин
59 минут назад
Михаил, "Александр, к чему эта очередная бессмысленная простыня? " Для демонстрации того, что мечтатель Березин делает прогнозы в космической

Китай может обогнать США с высадкой на Луну, и так будет лучше для всего человечества

bivol
1 час назад
Автор с головой не дружит, точно, 30 стран, заказали наши атомные станции, это больше, чем у кого либо в мире. Это факты.

«Росатом» обещает Африке атомную революцию — но готова ли к ней Африка?

Dima Topchii
1 час назад
Mao, от ты умный, дырыдиум мы добываем с юпитера

Инфографика: роль редкоземельных металлов в обороне США

Олег Красиков
1 час назад
Про вред - полная чепуха! Другое дело польза такого проекта. Мне кажется что больше проблем и дороговизны эксплуатации, чем удовольствия и пользы!!!

Jeddah Tower: как Саудовская Аравия решила построить самое высокое здание в мире и преодолеть километровый рубеж

Иван Иванович
2 часа назад
Коля уренгойский статью написал?

Главные загадки Второй мировой войны

Viktor Ni
3 часа назад
Любой американский инженер российскому нос утрет. Позорище, такую школу инженеров просрали.

Показатели американских старшеклассников по математике и чтению достигли наименьших значений за всю историю наблюдений

Сергей Петровский
4 часа назад
Ты забыл добавить в двое . В двое дороже Протона за 160 миллионов долларов.

«Роскосмос» делает копию ракеты SpaceX — правда, не доведет дело до конца. И это хорошая новость

журавлёв владимир
4 часа назад
сво, про "огромный" вред природе можно поподробнее? А здания москва-сити суммарно превосходят эту башню в десятки раз - не хотите об этом

Jeddah Tower: как Саудовская Аравия решила построить самое высокое здание в мире и преодолеть километровый рубеж

Лёня Каландаров
4 часа назад
Иван, почему же тогда в СССР промышленность была на высоком уровне, как и наука, сельское хозяйство развивалось?

Показатели американских старшеклассников по математике и чтению достигли наименьших значений за всю историю наблюдений

Mao Tym
4 часа назад
Забыли еще пару: гандониум и дырыдиум

Инфографика: роль редкоземельных металлов в обороне США

сво спа
5 часов назад
мощь инженерной мысли наверно достойна более гуманной и разумной цели чем мелкое тщеславие и огромный вред природе

Jeddah Tower: как Саудовская Аравия решила построить самое высокое здание в мире и преодолеть километровый рубеж

vladorus
8 часов назад
Михаил, выглядят ваши посты как истерика. Только не надо приписывать мне что я фанат чей то, просто мимо проходил.

Китай может обогнать США с высадкой на Луну, и так будет лучше для всего человечества

Евгений Истомин
11 часов назад
Михаил, "откупаюсь"? Скажите это в лицо тем кто гуманитарку возит и помогает ребятам. Я думаю они моментально захотят поправить вам форму лица,

Nature назвал Украину крупнейшим производителем фейковых и низкокачественных научных статей в Европе

Евгений Истомин
11 часов назад
Михаил, да, да, ТЦК не существует, и людоловы не охотятся на призывников на улицах незалежной. Всё так. Почаще себе говорите это, так, может, и до

Nature назвал Украину крупнейшим производителем фейковых и низкокачественных научных статей в Европе

Иван Колупаев
12 часов назад
Евгений, а ты-то сейчас где сидишь не в коментах что ли? 😁

Показатели американских старшеклассников по математике и чтению достигли наименьших значений за всю историю наблюдений

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно