Количество призывов к гражданской войне в интернете резко возросло после убийства Кирка

Упоминания «гражданской войны» в соцсети X. Данные включают публикации, репосты и ответы с 1 июля по 11 сентября 2025 года / © The New York Times

Как отмечает The New York Times, через несколько минут после убийства правого активиста Чарли Кирка в штате Юта в сети стали появляться призывы к гражданской войне.

10 сентября термин «гражданская война» упоминался в социальной сети X более 129 000 раз, 11 сентября — около 210 000 раз. Это сильно превышает среднесуточное число упоминаний в прошлые месяцы — около 18 000. Многие посты с упоминанием этой фразы были переопубликованы на других платформах.

О гражданской войне в основном говорили политики-республиканцы, представители правых медиа и авторы консервативных подкастов. Кто-то интересовался, не началась ли уже в США гражданская война из-за ценностей, другие спикеры призывали к насилию после смерти Кирка.

Издание отмечает, что рост использования термина «гражданская война» показывает разногласия среди американцев и демонстрирует привычную модель подстрекательской лексики. В последние годы «гражданская война» все чаще упоминается в социальных сетях после крупных политических событий в Соединенных Штатах, особенно тех, в которых участвует президент США Дональд Трамп.