Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Картина Рубенса, считавшаяся утраченной 400 лет, обнаружена в Париже

Президент аукционного дома Osenat, Жан-Пьер Осена, сообщил, что в парижском особняке обнаружили давно утерянный шедевр знаменитого фламандского художника XVII века Питера Пауля Рубенса. Речь идет о картине «Христос на кресте», которая считалась утраченной более 400 лет.

Картина Рубенса «Христос на кресте» / © Osenat

Картина, созданная в 1613 году, исчезла в том же году. В сентябре 2024 года, во время инвентаризации и продажи частного особняка в Шестом округе французской столицы, ее неожиданно обнаружили аукционисты.

Осена подчеркнул, что Рубенс создал это произведение «на пике своего таланта». На полотне изображен распятый Христос на фоне грозового неба, а за Голгофой виднеется Иерусалим. Работа находится в прекрасном состоянии и имеет размеры 105,5 × 72,5 сантиметров.

По словам Осена, подлинность картины подтвердил немецкий историк искусства Нильс Бюттнер, известный своими исследованиями работ мастеров фламандского барокко XV–XVI веков. Картина прошла несколько экспертиз, в том числе с применением рентгеновских лучей и анализа пигментов.

Кроме того, по гравировкам удалось проследить историю утерянного шедевра: сначала он принадлежал художнику XIX века Уильяму Бугро, а затем — нескольким владельцам парижского особняка, где произведение и было обнаружено.