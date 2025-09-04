Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Спутники показали, как менялось русло самой высокогорной реки в мире

Река Ярлунг Зангбо, извиваясь по Тибету, устанавливает мировые рекорды. Это самая высокогорная река в мире, протекающая на средней высоте 4000 метров. На своем пути река проходит через самый глубокий в мире сухой каньон, глубина которого превышает 6000 метров, что в три раза превышает глубину Большого каньона (Гранд-Каньона) в Аризоне.

Спутники показали, как менялось русло самой высокогорной реки в мире / © NASA Earth Observatory

Но Ярлунг Зангбо — это не просто список превосходных степеней; это хрестоматийный пример многорукавной реки. И, как и многие многорукавные реки, она претерпела ряд поразительных изменений в последние десятилетия, которые зафиксировали космические аппараты серии Landsat.

© NASA Earth Observatory

Река берет начало в леднике Ангси у северных предгорий Гималаев. Оттуда она течет с запада на восток, извиваясь через Тибетское нагорье и через Индо-Ярлунгскую сутуру, где сходятся Индийская и Евразийская тектонические плиты. Столкновение этих плит и создало Гималаи, и регион до сих пор остается сейсмически активным. Ярлунг Зангбо разносит осадочные породы с Гималаев по всему региону, создавая плодородную почву, благоприятную для сельского хозяйства и экосистем.

Затем река резко поворачивает на юг, в Индию, где становится рекой Брахмапутра. В конечном итоге она сливается с Гангом, образуя крупнейшую речную дельту в мире, и завершает свой путь в Индийском океане.