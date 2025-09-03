Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

На одной инфографике показали все объекты на околоземной орбите, созданные человеком

Согласно данным NASA, на околоземной орбите находится более 8 800 тонн вышедших из строя спутников, отработанных ступеней ракет и другого космического мусора.

На одном изображении показали все объекты на околоземной орбите, созданные человеком / © Made Visual Daily

Большая часть этого мусора движется со скоростью до 28 000 километров в час, представляя серьезную угрозу для космических аппаратов, спутников и Международной космической станции (МКС). Поэтому МКС регулярно выполняет маневры по уклонению от мусора, чтобы предотвратить катастрофические столкновения.

По состоянию на начало 2025 года на орбите находилось около 36 500 отслеживаемых объектов размером более 10 сантиметров, а также миллионы более мелких, неотслеживаемых фрагментов.

Растущая космическая экономика делает орбитальный мусор одной из самых острых экологических проблем XXI века: для большинства людей она остается незаметной.

Сегодня обсуждаются и разрабатываются миссии по очистке от мусора околоземной орбиты, но когда они воплотятся в жизнь, неизвестно.