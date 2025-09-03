  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Николай Головин
Николай Головин
3 сентября, 08:56
Рейтинг: +258
Посты: 802

На одной инфографике показали все объекты на околоземной орбите, созданные человеком

Согласно данным NASA, на околоземной орбите находится более 8 800 тонн вышедших из строя спутников, отработанных ступеней ракет и другого космического мусора. 

Сообщество
# инфографика
# космический мусор
# космос
# МКС
# статистика
На одном изображении показали все объекты на околоземной орбите, созданные человеком / © Made Visual Daily
На одном изображении показали все объекты на околоземной орбите, созданные человеком / © Made Visual Daily

Большая часть этого мусора движется со скоростью до 28 000 километров в час, представляя серьезную угрозу для космических аппаратов, спутников и Международной космической станции (МКС). Поэтому МКС регулярно выполняет маневры по уклонению от мусора, чтобы предотвратить катастрофические столкновения.

По состоянию на начало 2025 года на орбите находилось около 36 500 отслеживаемых объектов размером более 10 сантиметров, а также миллионы более мелких, неотслеживаемых фрагментов.

Растущая космическая экономика делает орбитальный мусор одной из самых острых экологических проблем XXI века: для большинства людей она остается незаметной.

Сегодня обсуждаются и разрабатываются миссии по очистке от мусора околоземной орбиты, но когда они воплотятся в жизнь, неизвестно.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
03 Сен
Бесплатно
Эпохи русской книги
Библиотека иностранной литературы
Москва
Экскурсия
04 Сен
500
Изобретатели для мира
Политехнический музей
Москва
Лекция
04 Сен
Бесплатно
Тайны Квантунской армии
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
04 Сен
Бесплатно
Истоки русской математики
ВДНХ
Москва
Лекция
04 Сен
Бесплатно
Одноклеточная палеонтология
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
05 Сен
700
Суперорганизмы: как живут сверхсоциальные виды, как возникла многоклеточность и причем тут рак?
Зануда
Санкт-Петербург
Лекция
06 Сен
Бесплатно
Сиденья автомобилей и системы повышения комфорта в салоне автомобиля
ВДНХ
Москва
Лекция
06 Сен
2000
Детство в палеолите
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
06 Сен
1500
Когда витамины убивают
ВСмысле
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
1 сентября, 09:25
ТПУ

Добавление воды в топливо ускорило его сгорание

Ученые ТПУ совместно с коллегами провели эксперименты и с высокой точностью предсказали кинетические характеристики воспламенения и сгорания топлива с добавлением воды. Результаты показали, что топливо с небольшой добавкой воды сгорает на 7-14% быстрее по сравнению с однородным углеводородным топливом. В будущем это может помочь в разработке более экологичных и ресурсоэффективных систем сжигания альтернативных топлив.

ТПУ
# вода
# горение
# керосин
# топливо
1 сентября, 17:09
Юлия Трепалина

Экспериментальное лечение полностью избавило от рака собаку, которая должна была прожить несколько месяцев

В начале 2023 года у самки золотистого ретривера по кличке Лола диагностировали меланому в полости рта — редкую и агрессивную форму рака, которая уже распространилась на легкие. По прогнозам ветеринаров, собаке оставалось жить несколько месяцев. Однако хозяева Лолы не сдались и продолжили бороться за жизнь любимицы вместе с врачами онкоцентра ветеринарной клиники при Калифорнийском университете в Дейвисе (США). Благодаря их экспериментальному лечению все следы рака примерно через полгода исчезли. Собака продолжает жить и в октябре 2025-го отметит свое 11-летие.

Медицина
# ветеринария
# иммунотерапия рака
# лечение рака
# онкотерапия
# раковые опухоли
# собаки
2 сентября, 10:15
СПбГУ

Древнее городище в Ленинградской области оказалось старше, чем предполагали

Археологи СПбГУ проанализировали вещевую коллекцию, найденную во время раскопок городища Городец в Ленинградской области. Эксперты установили, что городище существовало дольше, чем предполагалось ранее, и доказали, что культурный слой поселения сильно перемешан.

СПбГУ
# городище
# Ленинградская область
# луга
# пожар
# раскопки
27 августа, 10:07
Александр Березин

SpaceX провела первый успешный пуск Starship после четырех взрывов подряд

Компания впервые смогла устранить недоработки Starship V2 в достаточной степени, чтобы выполнить всю намеченную программу испытаний в одном полете. Впрочем, без сбоев не обошлось и на этот раз. Традиционные американские космические игроки продолжают считать, что задержки с программой позволят Китаю выиграть вторую лунную гонку у США.

Космонавтика
# SpaceX
# StarShip
# Илон Маск
# космос
# США
28 августа, 08:50
Игорь Байдов

Сумчатый волк был обречен на вымирание еще до встречи с человеком

Согласно выводам авторов нового исследования, сумчатый волк, или тилацин, проиграл эволюционную битву за выживание за миллионы лет до того, как первый человек ступил на австралийскую землю. Оказалось, этот вид хищных сумчатых постепенно терял ключевые гены, что сделало его уязвимым перед лицом природных изменений. Человек и динго лишь довершили процесс.

Биология
# Австралия
# вымершие виды
# вымершие животные
# сумчатый волк
# тасманийский волк
# тилацин
30 августа, 10:43
Александр Березин

Наблюдения за гравиволнами позволили найти 128 слияний черных дыр и нейтронных звезд

До сих пор совместные наблюдения гравитационно-волновых обсерваторий LIGO, Virgo и KAGRA показывали только 90 кандидатов в слияния, порождающие гравиволны. Новый каталог более чем удвоил число этих объектов и породил серьезные астрофизические вопросы.

Астрономия
# LIGO
# астрономия
# гравитационные волны
# нейтронные звезды
# теория Горькавого
# черные дыры звездной массы
6 августа, 20:59
Татьяна Пичугина

Ученые добыли новые доказательства столкновения с кометой 12 800 лет назад

Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.

Геология
# Атлантический океан
# комета
# морское дно
# платина
# событие позднего дриаса
12 августа, 11:29
Юлия Трепалина

Психологи узнали, в каких парах любовь сильнее — у нашедших друг друга онлайн или в жизни

Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.

Психология
# знакомство
# интернет
# любовь
# онлайн-знакомство
# романтические отношения
# удовлетворенность отношениями
3 августа, 12:57
Александр Березин

Фотосинтез в XXI веке ускорился по всей Земле

Тщательный анализ спутниковых снимков позволил ученым оценить изменение скорости фотосинтеза на планете с 2003 по 2021 годы. Ситуация оказалась несколько неожиданной: если на суше растения явно «ускорились», то в океане ситуация намного менее определенная.

Биология
# антропогенные выбросы углекислого газа
# глобальное озеленение
# глобальное потепление
# фотосинтез
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Темные состояния продлили квантовую запутанность в 500 раз

    3 сентября, 08:40

  2. Физики изогнули лед, и он выработал электричество

    3 сентября, 08:12

  3. Астрофизики назвали четыре возможных признака искусственного происхождения межзвездного объекта

    3 сентября, 07:56

  4. Корейскому Минздраву пришлось опровергать фейк из соцсетей о «похудательном эффекте» алкоголя

    2 сентября, 16:51
Выбор редакции

Шестое по силе: что сделало камчатское землетрясение уникальным и почему никто не погиб

1 августа, 09:51

Последние комментарии

Александр Речкин
34 минуты назад
Сергей, думаю, Мейсон не читал Лема и Стругацких, а "Марсианские хроники" это скорее "мягкая" НФ, ибо Брэдбери - поэт, а не популяризатор науки.

Лучшие научно-фантастические произведения, рекомендованные американским генетиком

игорь удалый
3 часа назад
40 лет назад в Томске Потехин Юрий Иванович делал приспособление, которое создавало пары воды и подавалось в задросельное пространство. Так он на

Добавление воды в топливо ускорило его сгорание

Потапов Сергей
5 часов назад
А Николай Носов "Незнайка на луне"??? 😱🤣

Лучшие научно-фантастические произведения, рекомендованные американским генетиком

Александр
7 часов назад
Мне 50+. Ещё мой дед подливал воду в соляру для улучшения приёмистости движка. Наконец то кто-то стуканул об этом учёным жукам

Добавление воды в топливо ускорило его сгорание

Иван Колупаев
8 часов назад
Сергей, энтузиасты положим найдутся их ведь не так много нужно. Другой вопрос что полеты длиной в сотни лет имеют ограниченный смысл для земной

Прямоугольная оптика на космическом телескопе позволит найти все похожие на Землю близкие экзопланеты

Сергей Механик
9 часов назад
Roman, воля для путешествий длиною в столетия? Ну не будет такого и технологии такие на практике нереальны.

Прямоугольная оптика на космическом телескопе позволит найти все похожие на Землю близкие экзопланеты

Имя Фамилия
9 часов назад
Сергей, В 80-х, а точнее после 85-го, когда PERESTROYKA начала период НЕП 2.0 чего только не продавали новые КООПераторы. Всякие "бульбуляторы", "улучшайзеры"

Добавление воды в топливо ускорило его сгорание

Имя Фамилия
9 часов назад
Сергей, КАПЕЛЬНО? Это не работает. Просто очередной развод лохов на деньги. Воду нужно впрыскивать под давлением в виде микрокапель.

Добавление воды в топливо ускорило его сгорание

Anton Golovanov
10 часов назад
Андрей, есть статья о том, что это скорее черные дыры, чем темная материя в реферируемом астрофизикал джорнал, разве этого недостаточно?

Наблюдения за гравиволнами позволили найти 128 слияний черных дыр и нейтронных звезд

Сергей Соболев
10 часов назад
Дополнение: По поводу содержания серной кислоты в облачном покрове Венеры, якобы обнаруженной американскими учеными инфракрасным спктрометром,

Жизнь на Венере и разворот «Роскосмоса»: действительно ли фосфин говорит о населенности ближайшей планеты и почему Россия решила резко активизировать свои венерианские планы?

Сергей Соболев
10 часов назад
Хотел бы уточнить некоторые параметры Венеры, которые во многом неточны. Начнем с того, что Венера не вращается вокруг Солнца, как и все остальные

Жизнь на Венере и разворот «Роскосмоса»: действительно ли фосфин говорит о населенности ближайшей планеты и почему Россия решила резко активизировать свои венерианские планы?

Юрий Болдырев
10 часов назад
Лучше бы представили графику в соотношении этих гигалитров к населению

Инфографика: страны с крупнейшими запасами пресной воды

Dron N
11 часов назад
Dmitriy, я ж ничего не придумываю. Вот перевод преамбулы статьи "Authority bias" из Wiki: "Предвзятость авторитета — это тенденция приписывать большую точность

Наблюдения за гравиволнами позволили найти 128 слияний черных дыр и нейтронных звезд

Яков Бродский
11 часов назад
В конце прошлого века на заправках частенько разбавляли бензин водой. Видимо, заправщики уже тогда знали этот секрет.;-)

Добавление воды в топливо ускорило его сгорание

Игорь Коняшов
11 часов назад
Александр, 1) Ну все же автомобилисты платят немалые налоги, прямые и косвенные. Так что баланс надо тщательно считать 2) Электромобили используют

Швейцария решила не публиковать исследование, доказывающее, что переход на электромобили полезен для окружающей среды

Roman Frolov
12 часов назад
Почему нереально? Технология для разгона до десятка процентов или даже больше от скорости света имеется. Просто нужна воля.

Прямоугольная оптика на космическом телескопе позволит найти все похожие на Землю близкие экзопланеты

Isen Hearthan
12 часов назад
Андрей, > Но он не только похеривает данным постулатом принцип эквивалентности (это не так уж и страшно, Эйнштейну уже от этого уже ни холодно,

Наблюдения за гравиволнами позволили найти 128 слияний черных дыр и нейтронных звезд

Антон Бельский
12 часов назад
Андрей, тут вас ниже просят винтажно сгазогенерировать в лужу. Поддержу! Давайте уже, хватит держать. Андрей, агонь !!

Наблюдения за гравиволнами позволили найти 128 слияний черных дыр и нейтронных звезд

Антон Бельский
12 часов назад
Андрей, я заметил, что вы прямо-таки наяриваете на бессмысленные комментарии, отвечая на каждый из них. Это осмысленная деятельность, или

Наблюдения за гравиволнами позволили найти 128 слияний черных дыр и нейтронных звезд

Иван Колупаев
12 часов назад
Серсея, это мнение Кристофера Мейсона оно не обязано совпадать с вашими предпочтениями. Мне положим его выбор тоже не нравится но это его выбор а

Лучшие научно-фантастические произведения, рекомендованные американским генетиком

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно