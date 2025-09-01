Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Археологи обнаружили в Ингушетии ранее неизвестную средневековую боевую башню

В Ингушетии на территории башенного комплекса «Герити» обнаружили фрагменты средневековой боевой башни, о которой ранее не было известно.

Найденные остатки боевой башни на территории башенного комплекса «Герити» / © Школа каменщиков-реставраторов «Наследие»

Как сообщается в телеграм-канале школы каменщиков-реставраторов «Наследие», неучтенную башню обнаружил этнограф Археологического центра имени Крупнова Алихан Дозариев. По его словам, изучив сохранившийся угол строения, «с вероятностью 80–90% можно предположить, что это остатки боевой башни».

Оборонительный характер башни подтверждается ее деталями: каменным мешком, толщиной и наклоном стен, пересекающейся кладкой камней в углах на протяжении 80–90 см.

Теперь археологи должны провести раскопки одного из углов, что поможет узнать точные размеры строения. Исследователь пояснил, что если предположение подтвердится, «это станет настоящей сенсацией». В прошлых научных работах боевая башня в «Герити» не упоминалась.

По словам генерального директора «Наследия» Рамзана Султыгова, найденная боевая башня показывает, что там жили не только ремесленники, но и воины. Это помогает лучше понять, как была устроена жизнь поселения.