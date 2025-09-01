Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Российские космонавты загерметизировали четыре сквозные трещины на МКС

По данным Центра подготовки космонавтов (входит в «Роскосмос»), с 2020 года до начала 2024-го на российском сегменте Международной космической станции (МКС) космонавты выявили и полностью загерметизировали четыре сквозные трещины.

МКС / © NASA

Утечек воздуха на сегменте не зафиксировано, но регулярное наблюдение за потенциально проблемными участками остается необходимым.

Ожидается, что за этим процессом будут следить космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, чья миссия на станции стартует в ноябре. Раз в неделю они будут проводить обследование и мониторинг участков, где возможны утечки. На каждое наблюдение космонавты будут тратить около четырех часов. В рамках новой экспедиции на МКС предусмотрено всего 24 таких сеанса.

Для обнаружения трещин экипаж будет использовать дефектоскопы и толщиномеры — приборы, позволяющие выявлять структурные аномалии и оценивать их параметры.