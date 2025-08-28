  • Добавить в закладки
Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
28 августа, 08:45
Рейтинг: +1051
Посты: 2348

Новейший коронограф впервые запечатлел Луну

Специалисты Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) получили необычный снимок: Луна прошла почти прямо перед Солнцем, попав в поле зрения коронографа CCOR-1, установленного на метеорологическом спутнике GOES-19.

# космос
# Луна
# Солнце
Луна в поле зрения коронографа CCOR-1 / © NOAA
Луна в поле зрения коронографа CCOR-1 / © NOAA

Почему это удивительно? Дело в том, что изображения сделаны с геостационарной орбиты, прямо над экватором Земли. CCOR-1 имеет уникальную точку обзора для наблюдения за Солнцем и стал первым коронографом, размещенным там, в отличие от более ранних аппаратов, которые находились дальше в космосе. Поэтому Луна иногда будет видна на его снимках.

Луна в поле зрения коронографа CCOR-1 / © NOAA
Луна в поле зрения коронографа CCOR-1 / © NOAA
