Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество».

Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
26 августа, 21:54
Рейтинг: +21
Посты: 43

Американский астроном пояснил, что за сияние в ночном небе наблюдали европейцы

Жители Европы вечером 25 августа наблюдали необычное сияние в небе. Яркая вертикальная полоса пересекала небо с востока на запад.

# Европа
# Китай
# космос
# ракеты
Необычное сияние в небе над Европой / © Felix H, Americam Meteor Society
Необычное сияние в небе над Европой / © Felix H, Americam Meteor Society

В сети появились различные версии: от следов «Тополя» или «Орешника» до кометы C/2023 A3 (Цзицзиньшань–ATLAS). Эту комету с диаметром ядра около 1,5 километров открыли в 2023 году. Жители Северного полушария могли видеть ее невооруженным глазом в октябре 2024 года. Однако внешний облик следа от горения ракетного топлива и пролета комет обычно выглядит сильно иначе.

По другой версии, это был так называемый световой столб — явление, возникающее в атмосфере, когда мелкие кристаллы льда отражают свет. 

Британо-американский астроном, член Американского астрономического общества Джонатан Макдауэлл (Jonathan McDowellрассказал, что жители Германии (и, вероятно, других европейских стран) в 20:38 (UTC) могли заметить сброс топлива из верхней ступени ракеты CZ-8A («Чанчжэн 8А»).

Необычное сияние в небе над Европой / © Merlin D, Americam Meteor Society
Необычное сияние в небе над Европой / © Merlin D, Americam Meteor Society

Он пояснил, что по данным Space Force, после запуска «Чанчжэн 8А» девять аппаратов вышли на орбиту 866 x 877 километров. Верхняя ступень ракеты совершила импульс снижения перигея до высоты 706 x 874 километров. «Чанчжэн 8А» — китайская орбитальная ракета-носитель, отличающаяся от базового варианта более мощной второй ступенью. В первую очередь, ее используют для развертывания крупных спутниковых группировок, которые нужны для создания космических интернет-сетей на средних и низких околоземных орбитах.

Сброшенное топливо застыло в ленту из крошечных замороженных кристаллов, отражавших солнечный свет к поверхности Земли, из-за чего в ночном небе появилось сияние.

Схожее явление в мае 2025 года наблюдали жители США, но оказалось, что сияние произошло в результате сброса топлива китайской ракетой «Чжуцюэ-2Е».

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
25 августа, 13:36
Юлия Трепалина

Подробности спаривания горбатых дельфинов в природе впервые сняли с помощью БПЛА

Группа ученых из Индии с помощью дронов впервые задокументировала полный цикл брачного поведения горбатых дельфинов вида Sousa plumbea. Исследователи полагают, что наблюдения помогут в сохранении этих животных, обитающих в прибрежных водах Индийского океана и страдающих от деятельности человека.

Биология
# дельфины
# китообразные
# морские млекопитающие
# поведение животных
# спаривание
25 августа, 15:11
Денис Яковлев

Ученые объяснили, почему худеть не всегда полезно

Врачи очень часто говорят о том, что необходимо как можно скорее похудеть, отказаться от алкоголя или изменить рацион, чтобы снизить уровень холестерина. Но рекомендации, которые действительно помогают сохранить здоровье, могут навредить уже больному человеку, показывают некоторые исследования.

Медицина
# алкоголь
# ЗОЖ
# ожирение
# рак
# холестерин
25 августа, 22:21
Мария Азарова

Live: десятый тестовый полет транспортной системы Starship

Основатель компании SpaceX Илон Маск подтвердил, что Starship готов к десятому испытательному запуску. Он должен состояться 26 августа, в 02:30 по московскому времени.

Live
Космонавтика
# SpaceX
# StarShip
# запуск
# трансляция
25 августа, 13:36
Юлия Трепалина

Подробности спаривания горбатых дельфинов в природе впервые сняли с помощью БПЛА

Группа ученых из Индии с помощью дронов впервые задокументировала полный цикл брачного поведения горбатых дельфинов вида Sousa plumbea. Исследователи полагают, что наблюдения помогут в сохранении этих животных, обитающих в прибрежных водах Индийского океана и страдающих от деятельности человека.

Биология
# дельфины
# китообразные
# морские млекопитающие
# поведение животных
# спаривание
22 августа, 10:48
ПНИПУ

Российские ученые решили главную проблему безопасности водородной авиации

К 2025 году около 30 стран приняли программы по развитию водородной энергетики, а совокупный объем инвестиций в эту область превысил 150 миллиардов долларов. Эксперты полагают, что замена дизельных авто на водородные снизит выбросы на 80-90%, а водородные самолеты способны уменьшить углеродный след на 50-75%. Но при использовании водорода в двигателях внутреннего или внешнего сгорания, происходит взаимодействие с металлом, что наиболее опасно при высоких температурах. Это может вызвать их разрушение, в результате чего возникает риск пожара или взрыва с тяжелыми последствиями для пассажиров. Ученые Пермского Политеха впервые выяснили, как водород влияет на металлы в условиях экстремальных температур (800 градусов и выше), в которых работают двигатели самолетов и машин. Это продвинет авиационную, машиностроительную и нефтегазовую отрасли в безопасном использовании водорода в качестве источника энергии.

ПНИПУ
# авиация
# безопасность
# водород
# водородное топливо
25 августа, 15:11
Денис Яковлев

Ученые объяснили, почему худеть не всегда полезно

Врачи очень часто говорят о том, что необходимо как можно скорее похудеть, отказаться от алкоголя или изменить рацион, чтобы снизить уровень холестерина. Но рекомендации, которые действительно помогают сохранить здоровье, могут навредить уже больному человеку, показывают некоторые исследования.

Медицина
# алкоголь
# ЗОЖ
# ожирение
# рак
# холестерин
6 августа, 20:59
Татьяна Пичугина

Ученые добыли новые доказательства столкновения с кометой 12 800 лет назад

Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.

Геология
# Атлантический океан
# комета
# морское дно
# платина
# событие позднего дриаса
30 июля, 08:08
Редакция Naked Science

Археологи раскопали первую полностью сохранившуюся ханаанскую мастерскую по изготовлению каменных лезвий

Возраст находок — около 5500 лет, они лежат во множестве круглых ям, чьи стены укреплены кирпичом. Среди обнаруженных орудий из кремня есть и сотни неиспользованных, которые могут быть ритуальным подношением богам.

Археология
# археология
# Бронзовый век
# Левант
31 июля, 08:28
Полина Меньшова

Психологи описали, как игнорирование собеседника влияет на его психику

Гостингом (от английского «призрак») называют ситуацию, когда человек прекращает общение или отношения, «пропадая с радаров» без объяснения причин. Исследователи из США сымитировали такое поведение, а затем проанализировали реакцию людей на него.

Психология
# коммуникация
# общение
# онлайн-знакомство
# отношения
Последние новости:

  1. Хирурги впервые пересадили свиное легкое человеку

    26 августа, 15:51

  2. Умение изложить идею за время поездки в лифте увеличило успеваемость студентов в полтора раза

    26 августа, 15:42

  3. Каждый лишний час видеоигр повысил вероятность низкой мотивации к учебе у мальчиков

    26 августа, 14:10

  4. Врачи объяснили положительный эффект курения при язвенном колите

    26 августа, 13:40
Выбор редакции

Шестое по силе: что сделало камчатское землетрясение уникальным и почему никто не погиб

1 августа, 09:51

Последние комментарии

Петр Р
1 минута назад
Сергей, по надёжности? При 17 запусках в год и 156 у США (2024). Ну да, если никуда не летать, то и надёжность выше😃

В США раскритиковали новейшую российскую ракету «Союз-5»

Дмитрий Простов
5 минут назад
Вячеслав, вообще-то Россия на первом месте по запускам ракет... но есть нюанс

В США раскритиковали новейшую российскую ракету «Союз-5»

Петр Р
5 минут назад
Саян, у вас ложная аналогия. Это как капитан подводной лодки булет рассуждать о самолётах.

В США раскритиковали новейшую российскую ракету «Союз-5»

Акашкин Денис
7 минут назад
Николай, конечно, он для пентагона и нужен только. Тесла его тоже из американского бюджета, где бы еще он денег взял столько. А у нас воруют,

В США раскритиковали новейшую российскую ракету «Союз-5»

Акашкин Денис
10 минут назад
Вячеслав, воры не способны создавать, они воруют. Сейчас посадки пошли, дело сдвинулось

В США раскритиковали новейшую российскую ракету «Союз-5»

Roper Toper
12 минут назад
Олег, так нас как народ ничего и не волнует вот в говнище живём(регионы). А Москве пока что норм, повторюсь пока что.

В США раскритиковали новейшую российскую ракету «Союз-5»

tt
12 минут назад
Олег, они то пойдут, но ты не замечаешь как по щелчку Трампа, Путин вприпрыжку прибежал ? Вот то-то и оно: не может одна страна производить все, от

В США раскритиковали новейшую российскую ракету «Союз-5»

Roper Toper
15 минут назад
Grigory, телевизор вам последние мозги прожёг...

В США раскритиковали новейшую российскую ракету «Союз-5»

Edgar Tatosyan
16 минут назад
Сергей, по надёжности уже не в лидерах

В США раскритиковали новейшую российскую ракету «Союз-5»

Roper Toper
17 минут назад
Николай, ну и где, покажите. Пруфы будут? У нас все китайское и заподное, своего производства по сути и нет. А если и пытались что-то делать, именно

В США раскритиковали новейшую российскую ракету «Союз-5»

Александр Гарнышев
26 минут назад
Сергей, конструкторы.

В США раскритиковали новейшую российскую ракету «Союз-5»

Вячеслав Касаткин
27 минут назад
Юрий, составь план закупок, друг. Может статься что купить оптом в Мск с доставкой одной палетой выйдет сильно дешевле чем у себя брать) У меня когда

В США раскритиковали новейшую российскую ракету «Союз-5»

Вячеслав Касаткин
29 минут назад
Grigory, на МКС летают 50\50 американские и российские аппараты. Исключительно потому что договор заключали еще много лет назад. Американцам союзы не

В США раскритиковали новейшую российскую ракету «Союз-5»

Вячеслав Касаткин
30 минут назад
Сергей, что значит "финансируют"?) У них самые обычные контракты. Причем раз контракты с Маском - значит у него тупо дешевле. В США полноценная война

В США раскритиковали новейшую российскую ракету «Союз-5»

Сергей Механик
35 минут назад
Всё-таки умный мужик этот Маск. 🧐

Маск заявил, что лидары делают беспилотники опаснее

Юрий Федотов
47 минут назад
Ну коммерческий успех от разных вещей зависит, и стоимость услуги это далеко не всё, ещё важен такой фактор как доступность услуги, а так же

В США раскритиковали новейшую российскую ракету «Союз-5»

Николай
54 минуты назад
Сергей, об какой коммерции Вы говорите? Каким образом Вы посчитали, что выгодно, а что нет? Калькулятором и я умею пользоваться...головой подумайте,

В США раскритиковали новейшую российскую ракету «Союз-5»

Станислав
1 час назад
Иван, я имею в виду, что хотя исследование касалось лишь участников политических форумов, но результаты его можно (почему бы нет?) было бы обобщить

В спорах о политике в Сети наиболее активны оказались люди с чертами психопатов и недостатком ума

Николай
1 час назад
Андрей, здесь немного коряво получается, если просто рубли в доллары переводить, принцип гамбургера Вам не знаком?

В США раскритиковали новейшую российскую ракету «Союз-5»

Герр Адлер
1 час назад
Scarlet, подстилка западная затригерилась.

В США раскритиковали новейшую российскую ракету «Союз-5»

