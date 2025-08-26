Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Американский астроном пояснил, что за сияние в ночном небе наблюдали европейцы

Жители Европы вечером 25 августа наблюдали необычное сияние в небе. Яркая вертикальная полоса пересекала небо с востока на запад.

Необычное сияние в небе над Европой / © Felix H, Americam Meteor Society

В сети появились различные версии: от следов «Тополя» или «Орешника» до кометы C/2023 A3 (Цзицзиньшань–ATLAS). Эту комету с диаметром ядра около 1,5 километров открыли в 2023 году. Жители Северного полушария могли видеть ее невооруженным глазом в октябре 2024 года. Однако внешний облик следа от горения ракетного топлива и пролета комет обычно выглядит сильно иначе.

По другой версии, это был так называемый световой столб — явление, возникающее в атмосфере, когда мелкие кристаллы льда отражают свет.

Британо-американский астроном, член Американского астрономического общества Джонатан Макдауэлл (Jonathan McDowell) рассказал, что жители Германии (и, вероятно, других европейских стран) в 20:38 (UTC) могли заметить сброс топлива из верхней ступени ракеты CZ-8A («Чанчжэн 8А»).

Необычное сияние в небе над Европой / © Merlin D, Americam Meteor Society

Он пояснил, что по данным Space Force, после запуска «Чанчжэн 8А» девять аппаратов вышли на орбиту 866 x 877 километров. Верхняя ступень ракеты совершила импульс снижения перигея до высоты 706 x 874 километров. «Чанчжэн 8А» — китайская орбитальная ракета-носитель, отличающаяся от базового варианта более мощной второй ступенью. В первую очередь, ее используют для развертывания крупных спутниковых группировок, которые нужны для создания космических интернет-сетей на средних и низких околоземных орбитах.

Сброшенное топливо застыло в ленту из крошечных замороженных кристаллов, отражавших солнечный свет к поверхности Земли, из-за чего в ночном небе появилось сияние.

Схожее явление в мае 2025 года наблюдали жители США, но оказалось, что сияние произошло в результате сброса топлива китайской ракетой «Чжуцюэ-2Е».