Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
21 августа, 07:03
Рейтинг: +1047
Посты: 2338

Зонд Psyche показал, как выглядит Земля с расстояния в 290 миллионов километров

Автоматическая межпланетная станция Psyche, направляющаяся к астероиду (16) Психея, успешно откалибровала свои камеры и прислала отличный снимок Земли и Луны с расстояния в 290 миллионов километров. 

# NASA
# Psyche
# астероиды
# космос
# фотографии
Зонд Psyche показал, как выглядит Земля с расстояния в 290 миллионов километров / © NASA
Зонд Psyche показал, как выглядит Земля с расстояния в 290 миллионов километров / © NASA

В конце июля этого года камеры зонда сделали несколько кадров нашей планеты с длительной выдержкой (до 10 секунд). Земля и Луна на них выглядят как сверкающие точки среди звездного поля.

Целью зонда Psyche станет изучение 280-километрового астероида (16) Психея. В 2026 году аппарат выполнит гравитационный маневр в окрестностях Марса, что позволит достичь астероида в августе 2029-го.

Ученые предполагают, что (16) Психея, обнаруженный в середине XIX века, представляет собой осколок ядра протопланеты, разрушившейся на заре существования Солнечной системы. Зонд Psyche должен проверить это предположение.

