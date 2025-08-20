Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Инфографика: самые популярные в мире нейросети

Посещаемость веб-версии ChatGPT с августа 2024 по июль 2025 года выросла на 106% — примерно до 46,59 миллиарда визитов.

Рейтинг чат-ботов, исследование The Big Bang of AI Chatbots / © OneLittleWeb

OneLittleWeb провёл исследование The Big Bang of AI Chatbots и составил рейтинг чат-ботов. В рейтинг попали десять платформ, на которые приходится 58,8% от веб-рынка инструментов искусственного интеллекта. За год на них зафиксировали 55,88 миллиарда посещений. В исследовании OneLittleWeb оценивал позицию конкретного бота по совокупности факторов: веб-трафика, изменение показателей трафика к прошлому году, доле на рынке, средней длительности сессии, количеству упоминаний в прессе и количеству оценок в App Store.

На долю ChatGPT пришлось 48,36% всего веб-трафика искусственного интеллекта. В среднем платформа собирает около 5 миллиардов визитов в месяц, при средней продолжительности сессии в 15 минут и 25 секунд.

Второе место рейтинга занял Grog с 686,9 миллиона визитов за год. Этот показатель ниже, чем у многих соперников, но чат-бот продемонстрировал высокий годовой рост, а также часто упоминался в прессе.

На третьем месте оказался Google Gemini с 1,66 млрд визитов. Его показатели посещаемости значительно выросли во втором квартале 2025 года. Следом идут Claude (1,15 миллиарда визитов) и DeepSeek (2,74 миллиарда визитов). Пик популярности китайского сервиса пришёлся на февраль 2025, потом его посещаемость резко пошла на спад. Это помешало DeepSeek подняться выше в рейтинге.

Также в топ-10 вошли Perplexity, Microsoft Copilot, Poe, Mistral и Meta AI.

Исследование The Big Bang of AI Chatbots / © OneLittleWeb

Как отмечает OneLittleWeb, сейчас на рынке представлено более 10 500 инструментов искусственного интеллекта. С августа 2024 по июль 2025 года их суммарно посетили около 100 миллиардов раз.