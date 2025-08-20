Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Ученые впервые получили снимки изнутри мощного урагана «Эрин»

Первый ураган сезона в Атлантике 2025 года — «Эрин» — усилился, достигнув четвертой категории мощности из пяти возможных по шкале Саффира–Симпсона. Новые фотографии изнутри урагана демонстрируют его колоссальные размеры и скорость ветра, которая составляет от 209 до 251 километров в час.

Внутри урагана «Эрин» / © Hurricane Hunters / NOAA

Несколько дней назад, 53-я эскадрилья метеорологической разведки, известная как «Охотники за ураганами», пролетела прямо в эпицентр урагана «Эрин» и сделала захватывающие кадры.

© Hurricane Hunters / NOAA

«Охотники за ураганами» вылетают в места ураганов, чтобы собрать данные для Национального центра США по отслеживанию ураганов, помогая ученым точнее оценивать шторм и прогнозировать его изменения. Точные прогнозы могут помочь спасти жизни и предоставить людям, оказавшимся на пути урагана, информацию, необходимую для принятия безопасных и своевременных решений.