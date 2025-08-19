Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

На французских АЭС лица двух сотрудников получили дозу радиации как за два года на Марсе

На двух французских атомных электростанциях работники получили превышение допустимой дозы радиации, сравнимое с двумя годами жизни на Марсе. Официально причину загрязнения не установили.

Атомная электростанция Каттеном / Stefan Kühn, Wikipedia

Про оба инцидента рассказал Международный канал информирования о ядерных и радиационных инцидентах, поддерживаемый МАГАТЭ. В обоих случаях присвоен второй уровень из семи возможных по Международной шкале ядерных событий (INES).

Первый инцидент произошёл на атомной электростанции Каттеном (Cattenom). У работника субподрядной организации на третьем блоке обнаружили загрязнение кожи щеки, эквивалентное свыше 500 миллизиверт. Его немедленно доставили в медпункт и оказали помощь.

Вторую ситуацию — на станции Гравлин (Gravelines) — зафиксировали в ночь с 23 на 24 июля. Работники выполняли штатные операции по радиографическому контролю трубопроводов на первом блоке, который остановили на планово-предупредительный ремонт. Когда работы были завершены, у одного из сотрудников обнаружили загрязнение головы с такой же дозой облучения.

Телеграм-канал RealAtomInfo со ссылкой на опытного подписчика пояснил причину таких доз на европейских атомных электростанциях. По его словам, если грязь оказалась на щеке, шее или голове, то причиной мог быть мобильный телефон, который часто оставляют в недопустимых местах. На станциях телефоны использовать нельзя, но во время планово-предупредительного ремонта этот запрет регулярно нарушается.

Собеседник RealAtomInfo отметил, что эксплуатирующая организация никогда не сознается, что работники нарушили запрет на телефоны, а регуляторы о таких инцидентах не знают. По словам источника, во Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные электростанции об использовании телефонов знают и регулярно пишут замечания, но без последствий.

Собеседник RealAtomInfo предположил, что истории про «переоблучение по неизвестным причинам» работников европейских атомных электростанций периодически будут появляться.

Для сравнения, за два года жизни на Марсе, человек получит дозу радиации в 460 миллизиверт, что немного меньше, нежели при использовании телефона на атомной электростанции. Однако стоит учесть, что облучение на Марсе будет равномерным, а люди на атомных электростанциях получили локальные загрязнения. Рекомендуем отнестись к этому сравнению с лёгкой долей иронии.